Şofbenden zehirlenen Cemre toprağa verildi

GEÇTİĞİMİZ Çarşamba günü, Balçova'da babası Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Aydın Şanlı'nın evinde kalan 17 yaşındaki Cemre Şanlı, duş almak için girdiği banyoda şofbenden sızan gazdan zehirlendi. Hastanede tedavi altına alınan Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Cemre Şanlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Cemre Şanlı'nın dün akşam saatlerinde hayati fonksiyonları sona ererek hayatını kaybetti. Bugün öğle namazına müteakip Cemre Şanlı'nın cenaze namazı Çiğli Evka 6 Hatice Bahri Yağcı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye baba Prof. Dr. Aydın Şanlı, anne İl, Sağlık eski Müdür Yardımcısı Dr. Nesrin Gedik, sınıf arkadaşları ve yakınları katıldı. Ayrı olan Prof. Dr. Aydın Şanlı ile İl Sağlık eski Müdür Yardımcısı Dr. Nesrin Gedik, kızları Cemre'nin üzerinde resmi ve yazması olan tabutunun başında dua etti. Baba Aydın Şanlı ve anne Nesrin Gedik, evlatlarının resmine bakıp gözyaşı döktü Kılınan cenaze namazının ardından Şanlı'nın cenazesi Yeni Bornova Mezarlığı'nda toprağa verildi.