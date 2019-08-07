Flaş HaberALANYA FİRMA REHBERİ
Söbüçimen Yaylası'nda bu mesleği yapmak yürek ister!
Karla örtülü çığ tehlikesi olan mağaralara giriyorlar. 100 kiloluk kar kütlelerini sırtlarında taşıyorlar. Yevmiyesi 500 ila 750 lira arasında değişiyor
GÜNCEL 07.08.2019, 10:15 07.08.2019, 10:29 Melike Temir
DENİZDEN yaklaşık 2050 metre kadar yüksekte olan Söbüçimen Yaylası’nda hayvancılık ve tarımın yanı sıra yapılan bir meslek var ki bu işi yapmak yürek ister. Kar kesicileri, ekmeğini Alanya’nın yüksek yaylalarındaki karları keserek çıkartıyor. Günlük yevmiyeleri 500 ila 750 lira arasında değişen zorlu kar kesim işlemi sonrası sıra, kesilen buz parçasının araçlara yüklenmesine geliyor. Zaman zaman ayakları kayıp düşseler de, bu durum onlar için alıştıkları, hatta kendilerine güldükleri bir durum haline gelmiş. Alanya yaylarının kar kesicileri, zorlu hava ve iklim şartlarına aldırmadan ekmeklerini canlarını tehlikeye atarak çıkartıyor.
34°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Namaz Vakti 07 Ağustos 2019
|İmsak
|04:28
|Güneş
|06:00
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:55
|Akşam
|20:06
|Yatsı
|21:32
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0