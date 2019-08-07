Söbüçimen Yaylası'nda bu mesleği yapmak yürek ister!

DENİZDEN yaklaşık 2050 metre kadar yüksekte olan Söbüçimen Yaylası’nda hayvancılık ve tarımın yanı sıra yapılan bir meslek var ki bu işi yapmak yürek ister. Kar kesicileri, ekmeğini Alanya’nın yüksek yaylalarındaki karları keserek çıkartıyor. Günlük yevmiyeleri 500 ila 750 lira arasında değişen zorlu kar kesim işlemi sonrası sıra, kesilen buz parçasının araçlara yüklenmesine geliyor. Zaman zaman ayakları kayıp düşseler de, bu durum onlar için alıştıkları, hatta kendilerine güldükleri bir durum haline gelmiş. Alanya yaylarının kar kesicileri, zorlu hava ve iklim şartlarına aldırmadan ekmeklerini canlarını tehlikeye atarak çıkartıyor.