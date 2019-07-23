Söbüçimen Yayla yolunda bakım ve onarım çalışmaları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş, Alanya ve Manavgat'a bağlı birçok mahalle ve yaylayı birbirine bağlayan Söbüçimen Yayla yolunda yenileme çalışması yapıyor.

Söbüçimen Yayla yolunda bakım ve onarım çalışmaları başladı
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ANTALYA'NIN serin yaylalarına çıkmak isteyen vatandaşların yoğun olarak kullandığı yayla yolarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı son olarak Gündoğmuş ilçesine bağlı Söbüçimen Yayla yolunun bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, Gündoğmuş, Alanya ve Manavgat'a bağlı birçok mahalle ve yaylayı birbirine bağlayan Söbüçimen Yayla yolunda bozuk olan bölümlerini sökerek dolgu malzemesi ile tekrar sıkıştırılıyor, belirlenen bölgelere büz konularak, şarampoller temizleniyor. Çalışmalar tamamlanınca Söbüçimen yaylasına ulaşım daha kolay ve rahat olacak.


 

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 13:59
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