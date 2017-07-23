Söbüçimen'de buluştular

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2 Şubat 2012'de akciğer rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden annesi Fatma Çavuşoğlu adına babası Osman Çavuşoğlu'nun düzenlediği mevlit duası geçtiğimiz Cumartesi Söbüçimen Yaylası'nda gerçekleştirildi. Bir dönem, kapanan Türkler Belediyesi'nin başkanlığını da yapan Osman Çavuşoğlu, aile bireylerinin yanı sıra Söbüçimen sakinleri ile Alanya'daki bazı dostlarını da mevlide davet etti. Katılımın yüksek olduğu programda, merhume için dua okundu, ardından misafirlere yemek ikram edildi. Bakan Çavuşoğlu ise Başbakan Binali Yıldırım ve diğer bakanlarla Muğla Seydikemer'de düzenlenen 19. Yörük Türkmen Kültür Şöleni'ne katıldığı için yoğun programından ötürü Söbüçimen'e gelemedi.