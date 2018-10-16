Soba can aldı!

Korkuteli'nde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşındaki 88 bir kişi, hayatını kaybetti. 

Soba can aldı!
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KORKUTELİ Yeni Mahallede bulunun tek katlı evde yaşayan 88 yaşındaki Salih Yavuz’dan haber alamayan yeğeni Muharrem Yavuz’un evin penceresinden içeriyi kontrol etti. Yaşlı adamın hareketsiz halde durduğunu gören yeğeni Muharrem Yavuz, Antalya’da olan oğluna bildirmesiyle oğlu durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Polis ve sağlık ekipleri, Salih Yavuz’un karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. Yavuz’un cesedi Korkuteli Cumhuriyet Savcılığı tarafından incelendikten sonra otopsi için Antalya adli Tıp Morguna gönderildi. 

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