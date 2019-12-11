Skandalın ardından açıklama: ‘Alanya Belediyesi ile bir bağımız yok'
Merkezi Münih’te olan ve Alanya’da da şubesi bulunan Tierhilfe Süden Derneği’nden “Alanya Belediyesi ile bağımız yoktur” açıklaması geldi. Yaşanan köpek skandalına ilişkin gelişmeleri üzüntüyle takip ettiklerinin kaydedildiği açıklamada, son 3 aydır dernek gönüllülerinin barınakta bulunmadığı bildirildi
ALANYA’YI dünya gündemine taşıyan köpek krizinin ardından Tierhilfe Süden Derneği’nden de bir açıklama geldi. Zehra Kocabeyoğlu tarafından yapılan açıklamada “Alanya basınında yer alan, maalesef 71 köpeğin, bir kamyon kasasında, akıbetinin ne olacağı bilinmedik bir yolculuk sırasında yakalanması ile çıkan haber, biz hayvansever gönüllüleri ve can dostlarını, üzmek bir yana derinden yaralamıştır. Köpek barınağının kuruluşundan bu yana Alanya Belediyesi’yle yaptığı protokol ve sözleşme dahilinde ayni ve nakdi bağışlar yanında, emek ve hizmetleri ile de hep yanında bulunmuş olan, merkezi Almanya’nın Münih kentinde bulunan kamu yararına kurulmuş Tierhilfe Süden Derneği’nin iki yıldır sözleşmesi yoktur. Bundan dolayı son 3 aydır da derneğin gönüllü çalışanları barınakta bulunmamaktadır. Barınaktaki çalışma ve faaliyetlerden haberdar değildir. Konuyu basın üzerinden ilgi ile takip etmektedir. Tüm hayvan sever dostlarımıza duyurulur” ifadeleri kullanıldı.
Alanya Belediyesi'nin 1 kamyon dolusu köpeği Mersin'e gönderdiği iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
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