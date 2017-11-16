Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108364
ALTIN
159.130
DOLAR
3.8730
STERLİN
5.0977
EURO
4.5673
Gen tedavisinde yeni bir yöntem deneniyor!
Gen tedavisinde yeni bir yöntem...
1 haftada 5 kilo verdiren ev yapımı tarif!
1 haftada 5 kilo!
Dünya büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi
Dünya büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi
banner468

Skandal sözler! Akrabası hala FETÖ'yü savunuyor...

Terör örtgütü elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası ile muhabir arasında geçen diyaloglar şoke etti. Gülen'in akrabası kendisiyle röportaj yapan muhabire skandal ifadeler kullandı, Muhabirin FETÖ diyerek konuşmasından rahatsız olan akrabası yüzsüzlükte sınır tanımayarak “FETÖ demeyeceksin, Hoca efendi diyeceksin” gibi sözler söyledi

Skandal sözler! Akrabası hala FETÖ'yü savunuyor...

Terör örtgütü elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası ile muhabir arasında geçen diyaloglar şoke etti. Gülen'in akrabası kendisiyle röportaj yapan muhabire skandal ifadeler kullandı, Muhabirin FETÖ diyerek konuşmasından rahatsız olan akrabası yüzsüzlükte sınır tanımayarak “FETÖ demeyeceksin, Hoca efendi diyeceksin” gibi sözler söyledi

16 Kasım 2017 Perşembe 11:27
Skandal sözler! Akrabası hala FETÖ'yü savunuyor...
banner404

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in doğduğu eski ismi Korucuk olan sonradan Şehit Burak Karakoç adını alan mahallede yaşayan vatandaşların büyük bir bölümü FETÖ’den muzdarip olurken, Gülen’in akrabası bir kişinin hala FETÖ’yü savunması dikkat çekti. FETÖ’nün akrabası olan şahıs muhabire tepki göstererek, “FETÖ demeyeceksin Hoca efendi diyeceksin” dedi. 

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in doğduğu Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nin adı, tepkiler nedeniyle değiştirildi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, örgütün Pensilvanya'da yaşayan elebaşı Gülen'e tepkiler mahallesinde arttı.

FETÖ’den en çok kendilerinin muzdarip olduğunu ifade eden vatandaşlar, terörist başı ile birlikte anılmak istemediklerini belirttiler.

Şehit Burak Karakoç Mahallesi sakinlerinden güvenlik korucusu Eşref Bakan, FETÖ’nün kendi köylerinden olmadığını sonradan gelip yerleştiğini ifade ederek, “Bu devlet bu bayrak bizim. Biz vatanımızı canımız pahasına her zaman savunuruz. Bütün terör örgütlerine lanet olsun. Bu köy 3 ailenin. FETÖ bu köylü değildir. İnsan öldüren hiç kimseyi biz kabul etmiyoruz. Müslümandan terörist olmaz” dedi.

FETÖ’NÜN AKRABASINDAN MUHABİRE TEPKİ

Öte yandan, Şehit Burak Karakoç Mahallesinde yaşayan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası olduğu öğrenilen Murat Gülen’in kamera karşısında FETÖ propagandası yapması dikkat çekti. İHA muhabirine FETÖ dediği için tepki gösteren ve “FETÖ demeyeceksin Hoca efendi diyeceksin” şeklinde bağıran şahıs, 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunulmadığını öne sürdü.

  Muhabirle, FETÖ’nün akrabası Murat Gülen arasında yaşanan tartışma kameraya şöyle yansıdı:

  “Muhabir: Ben FETÖ diyorum siz Hoca efendi diyeceksiniz diyorsun.

  M.G: Hoca efendi, Hoca efendi.

  Muhabir: Neyin hocalığını yapmış ki

  M.G: Sen tanımıyorsun öyle diyorsun. Bayrağımızı sallandırıyor dünyada değil mi?

  Muhabir: Yo öyle bir şey olmadı. Bu ülkeye en büyük zararı verdi.

  M.G: Zarar vermedi. Dünyada bayraklarımızı sallandırdı. Bunu öğrenin öyle gelin buraya.

  Muhabir: 15 Temmuz’da halk tankların önüne yatıp bunların karşısında durdu.

  M.G: Hangi halk. Kim durdu. 2 tane tankla mı darbe oluyor. Yani siz bunu bilmiyor musunuz? Darbeyi ben görmüşüm. 80 askeri darbe.

  Muhabir: Sizi hala daha almadılar mı?

  M.G: Ne yapmışız ki alacaklar bizi

  Muhabir: Siz hala FETÖ’yü savunuyorsunuz.

  M.G:  FETÖ deme Hoca efendi de.

  Muhabir: Olur mu bir ülke adını koymuş FETÖ siz diyorsunuz FETÖ deme.

  M.G: Hoca efendi ne yapmış?

  Muhabir: Bu örgütün elebaşı değil mi?

  M.G: Örgüt değil kardeşim. Talebe yetiştiriyor, doktor yetiştiriyor, savcı, asker yetiştiriyor.

  Muhabir: Yetiştirdikleri belli her kısma kripto. Ülkeyi bölmek için ne hale getirdiler.

  M.G: Hani. Bölen adam böyle mi böler. Karıncayı bile incitmediler. Herkeste sevecek, ben de seveceğim, sen de seveceksin.

  Muhabir: Biz sevmiyoruz. Niye seveceğiz vatan hainini. Biz vatan hainlerinin karşısında dururuz.

  M.G: Hani delilin vatan haini olduğuna dair. Bankaya para yatırmışlar o mu suç. 2 tane tankla darbe mi olur. İnanmıyorum ben darbeye.

  Muhabir: Sen inanma

  M.G: Bak sen ne diyorsun. Sen diyorsun ki seni şimdiye kadar almadılar mı? Sevmemden mi alacaklar. Sevebilirim (FETÖ’yü kastediyor)

  Muhabir: Sen terör örgütünün propagandasını yapıyorsun. Terör örgütünü övüyorsun. Bu da suçtur.

  M.G: Onların bir karıncayı çiğnedikleri bile yoktur. Köprüde ölen adamlar kimdi. Bizim vatandaşımız. Kimin kurşunlarıyla öldü. Bunları incelediler mi.

  Muhabir: Hepsi incelendi, inceleniyor. Yasa var hukuk var.

  M.G: He he hani. Kimin kurşunuyla.

  Muhabir: Senin hüsn-ü kuruntun. Halka kurşun sıkanlar vatan hainleri.

  M.G: Öldürenler neredeler?

  Muhabir: Çoğu cezaevinde, bir kısmı da yurt dışına kaçanlar. Hepsi alınacak inşallah.

  M.G: Sonuç ne olacak

  Muhabir: Sonuç bu ülkeye huzur gelecek.

  M.G: Hani huzur”.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Fetullah Gülenin AkrabasıRöportajErzurumKarakoç KöyüSon DakikaSon Dakika HaberleriHaberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk karın tarihi yaklaşıyor!
İlk karın tarihi yaklaşıyor!
Müjdat Gezen Sanat Merkezini Kundaklayan Saldırgana 4 Yıl 2 Ay Hapis
Müjdat Gezen Sanat Merkezini Kundaklayan Saldırgana 4 Yıl 2 Ay Hapis
Hangi CHP'li belediyelere operasyon yapılacak? Bomba iddia
Hangi CHP'li belediyelere operasyon yapılacak? Bomba iddia

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim