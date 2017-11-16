Skandal olay! Erkek öğrencisine tecavüz etti...

İZMİTTE özel bir sağlık meslek lisesinde eğitim gören 16 yaşındaki Y.Ö.,3 yıldan bu yana özel ders aldığı matematik öğretmeni Ahmet E'nin 3 yıldan bu yana kendisi ile zorla ilişkiye girdiğini anlatınca ailesi şikayette bulundu. Kartepe İlçesi'nde oturan matematik öğretmeni Ahmet E. polis ve jandarmanın operasyonu ile evinde gözaltına alındı. Ahmet E. polis merkezine getirilirken, evinde ve çalıştığı özel bir eğitim merkezinde arama yapıldı. Ahmet E., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ahmet E. tutuklandı.
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