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Skandal! Kamu spotundaki kadın oyuncuyu buzladılar

Cübbeli Ahmet Hoca'nın da yer aldığı İsmailağa Cemaati’nin televizyon kanalında yayımlanması zorunlu kamu spotundaki kadın oyuncular buzlanarak ekranlara getirildi

Skandal! Kamu spotundaki kadın oyuncuyu buzladılar

Cübbeli Ahmet Hoca'nın da yer aldığı İsmailağa Cemaati’nin televizyon kanalında yayımlanması zorunlu kamu spotundaki kadın oyuncular buzlanarak ekranlara getirildi

26 Ekim 2017 Perşembe 09:43
Skandal! Kamu spotundaki kadın oyuncuyu buzladılar
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MANEVİ liderliğini Mahmut Usta Osmanoğlu’nun yaptığı ancak Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün fiili liderliğini üstlendiği İsmailağa Cemaati’nin televizyon kanalında yayımlanması zorunlu kamu spotundaki kadın oyuncular buzlanarak ekranlara getirildi.
BirGün'de yer alan habere göre, skandal uygulama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çektiği ve televizyonlarda hiçbir kısaltmaya veya müdahaleye uğramadan yayımlanmak zorunda olan kamu spotunun ekranlara gelmesiyle ortaya çıktı.
İsmailağa Cemaati’nin televizyon kanalı olan Fatih Medreseleri televizyon kanalında (FM TV) yayınlanan kamu spotundaki başı açık kadın oyuncular buzlanarak görünmez hale getirildi. Kamu spotunda oynayan erkek ve çocuk oyuncuların görüntülerine müdahalede bulunmayan televizyon yönetimi, kadın oyuncuların bedenlerini ise tamamen kapattı.
Kanalda kadınlara yer yok
Birçok gerici uygulama ile gündeme gelen İsmailağa Cemaati’nin televizyon kanalında kadın karşıtı uygulamalar bununla da sınırlı kalmadı. 24 saat kesintisiz yayın yapan FM TV’de kadınlar ekranlarda gösterilmiyor. Kamu spotu dışında kendi yapımlarında ya da dış yapımlarda da “kadın oyuncu olmaması” şartı getiren televizyon kanalında bugüne kadar hiç kadın yüzü görünmedi.
 
“Toplutaşıma mı kocan mı?”
Kadınlara sansür uygulayan televizyon kanalındaki programlar da gerici söylemlerle dikkati çekiyor. Whatsapp üzerinden vatandaşların sorularının yanıtlandığı bir programda da kadınların asla erkek sözünden çıkmaması gerektiğine ilişkin ifadelere yer verildi. Bir kadının, “Sohbete gitmek istiyorum ama kocam toplutaşıma aracına binmemi istemiyor. Ne yapmam gerekir” sorusunu ekranlara taşıyan kanalın sözde “bilirkişileri” bu soruya, “Kocanı dinleyeceksin. Toplu taşıma mı kocan mı? Her zaman kocanı dinle. Evinin etrafında sohbet bulacaksın. Aç FM TV’yi izle” şeklinde yanıt verdi.
 
Başbakan’a sordu
FM TV’deki skandal ifadeler ile kamu spotunun buzlanmasını CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan Meclis gündemine taşıdı.
CHP’li Bakan, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde RTÜK’ün kanala yaptırımda bulunup bulunmadığını sordu.
Bakan, önergesinde şu sorulara yer verdi:

“Yayıncılıkta ‘sakınılması gereken, uygunsuz, özendirici görüntülere’ uygulanan bulanıklaştırma işleminin ilgili kamu spotunda ‘kadın’ figürüne uygulanmasının sebebi nedir? Bu şekilde bir yayına neden izin verilmektedir? RTÜK’ün bu konuyla ilgili FM TV kanalına sözlü, yazılı bir uyarısı veya yaptırımı olmuş mudur? Olmadıysa ne gibi caydırıcı önlemler alınacaktır?”

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Anahtar Kelimeler:
İsmailağa CemaatiFm Tv
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