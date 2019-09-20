banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Siyasilerden aşure ikramı

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure kazanları kaynamaya devam ediyor

GÜNCEL 20.09.2019, 21:02 20.09.2019, 21:03
Siyasilerden aşure ikramı
banner404

 

Ramazan ÖZDEMİR

SON olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı ve İyi Parti İlçe Teşkilatı da aşure ikramında bulundu. CHP İlçe Teşkilatı, parti binası önünde yaptığı aşure etkinliğinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Coşkun Karadağ da vatandaşa elleriyle aşure ikram etti. Karadağ, ‘Bu mübarek Muharrem Ayı’nda aşure günümüzün hayırlara vesile olmasını dileriz” dedi. Daha sonra konuşma yapan CHP Alanya Gençlik Kolları Başkanı Çağdaş Erdem, “Ben tüm İslam aleminin Muharrem ayını kutluyorum. Herkese afiyet olsun diyoruz” diye konuştu. İyi Parti İlçe Teşkilatı da parti binasının önünde düzenlemiş olduğu aşure etkinliğiyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Etkinliğe katılan vatandaşlara elleriyle aşure ikram eden İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, “Birlik beraberliğin en önemli günlerinden, paylaşmanın özelliklerinden aşure günümüze herkes icabet etti. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki günlerde de birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşçe paylaşma duygusuyla bir arada olmak için temennide bulunuyoruz” dedi.

#Muharrem #siyasiler #aşure ikramı
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
banner384
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:37
Öğle 12:56
İkindi 16:23
Akşam 19:05
Yatsı 20:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Balıkesirspor 5 7
9. Erzurum BB 5 7
10. Adana Demirspor 4 6
11. İstanbulspor 5 6
12. Adanaspor 5 5
13. Altınordu 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545