Siyasilerden aşure ikramı

Ramazan ÖZDEMİR

SON olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı ve İyi Parti İlçe Teşkilatı da aşure ikramında bulundu. CHP İlçe Teşkilatı, parti binası önünde yaptığı aşure etkinliğinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Coşkun Karadağ da vatandaşa elleriyle aşure ikram etti. Karadağ, ‘Bu mübarek Muharrem Ayı’nda aşure günümüzün hayırlara vesile olmasını dileriz” dedi. Daha sonra konuşma yapan CHP Alanya Gençlik Kolları Başkanı Çağdaş Erdem, “Ben tüm İslam aleminin Muharrem ayını kutluyorum. Herkese afiyet olsun diyoruz” diye konuştu. İyi Parti İlçe Teşkilatı da parti binasının önünde düzenlemiş olduğu aşure etkinliğiyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Etkinliğe katılan vatandaşlara elleriyle aşure ikram eden İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, “Birlik beraberliğin en önemli günlerinden, paylaşmanın özelliklerinden aşure günümüze herkes icabet etti. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki günlerde de birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşçe paylaşma duygusuyla bir arada olmak için temennide bulunuyoruz” dedi.