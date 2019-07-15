Siyasilerden 15 Temmuz mesajı! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Sahil Güvenlik Botu 92 Alanya halkını ağırladı!, Garnizon Şehitliği’nde Kur'an tilaveti, ‘Darbeye darbe yapan bir millet olduk’ Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle