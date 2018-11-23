Siyasiler Öğretmenler Günü'nü unutmadı

Ceren ŞAHİN



ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı mimar Mustafa Toklu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Güçlü ve büyük Türkiye için yapılan çalışmalarda etkin rol alacak bireylerin, dünyada da ülkemizi başarıyla temsil edecek gençlerimizin yetiştirilmesinde en belirleyici unsur, şüphesiz öğretmenlerimiz ve eğitim camiamızın cefakâr mensuplarıdır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ sözünde de ifade ettiği gibi öğretmenlerimiz sadece bugünün değil, geleceğin de mimarlarıdırlar. Bu duygu ve düşüncelerle; aramızdan ayrılan ve görevi başındayken şehit olan bütün öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”

‘ÖĞRETMENLERİN YANINDAYIZ’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Örgütü Başkanı Sefa Çorbacı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde bugün, yoksulluk sınırında yaşayan ya da atanamadığı için mesleğini icra edemeyen yüz binlerce öğretmen var. Atanamadığı için çalışmaya başladığı plastik fabrikasında meydana gelen iş kazasına kurban giden 26 yaşındaki Hasan Songur'u ve daha nice acılarla hayatına son veren gencecik öğretmenlerimizi unutmadık. Eğitim fakültelerinde yıllarca bin bir zorlukla okuyup, emek verip mezun olan öğretmenler günümüz Türkiye’sinde işsizliğe, güvencesizliğe mahkum edilmektedir. İş güvencesi olmayan, başta aile bütünlüğü hakkı olmak üzere özlük ve mesleki hak kayıplarına mahkum edilen öğretmenlerin haklı taleplerini 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tekrar dile getiriyor ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak mücadelelerinde arkalarında olduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü layıkıyla kutlayacağımız, herkes için insanca bir yaşamın var olduğu, fırsat eşitliğinin sağlandığı günlerin yakın olduğunu ifade ederek bütün öğretmenlerin gününü kutluyoruz.”

‘ÖĞRETMENLER MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN TEMİNATIDIR’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Türkdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Öğretmenlerimiz yarınların güçlü, büyük ve lider ülkesi Türkiye’nin temel harcını yoğuran milli birlik ve beraberliğimizin teminatıdır. Bu vesileyle, bu özel gününde, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Başbuğu ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi saygıyla, rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlık, esenlik temenni ediyor, görevine devam eden ve göreve yeni başlayan öğretmenlerimize üstün başarılar diliyor, gençlerimizin ve çocuklarımızın daha iyi eğitim almaları için gayret gösteren bütün öğretmenlerimizin 24 kasım öğretmenler gününü kutluyorum.”

‘ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI

HEPİMİZİN SORUMLULUĞUNDA’

İyi Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Yücel Apaydın ise, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Bana bir harf öğretenin, kırk yıl kölesi olurum diyen Hz. Ali'nin verdiği değerle, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurudur' sözünü unutmayarak, öğrenim ve öğretime duyduğumuz hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Geleceğimizi tayin edecek çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimizi geçim sıkıntılarıyla, atanma problemleriyle yıpratmak yerine, el üstünde tutulup, geleceğimizi aydınlatmaları için refah seviyesinde yaşamaları, problemlerinin çözülmesi millet olarak hepimizin sorumluluğundadır. Haklarını gözetmek, haklarını almaları için seslerini duyurmak hepimizin boynunun borcudur. Emanetimizi yetiştiren, kutsal vazife üstlenen öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun."