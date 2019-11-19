Siyanürlü ölümleri gündeme getiren AK Partili eski vekile ihraç

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, 24. dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda oy birliğiyle alınan kararla, 24. Dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.

AK PARTİ'DE TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Eski Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, önceki gün Bakırköy'deki 3 kişilik bir ailenin siyanürle intihar etmesinin ardından paylaştığı mesajda, "Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık. Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin" ifadelerini kullanmıştı. Bakır'ın bu sözlerine ilk tepki AK Partili Mehmet Metiner'den gelmişti. Metiner, katıldığı bir televizyon programında Bakır'ın geçmişte AK Parti'den vekil olmasını eleştirmiş, "Peki ben soruyorum, reisime de soruyorum genel merkezime de; bu insanları kim milletvekili seçiyor" demişti. Bakır'a tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, "Bu kadın kendinden geçmiş, etrafa zarar verir bir hal almış. İsminin başındaki etiket ise durumun vehametini inletiyor. Öncelikler öğrencileri çeperiden uzaklaştırmalı ve karantina uygulanmalı. Allah şifa versin" mesajını paylaşmıştı.

NE OLMUŞTU?

Fatih'te yetişkin kardeşlerin ölümüyle başlayan siyanür intiharları Türkiye'nin gündemini değiştirdi. 2'ncisi Antalya'da olan siyanürle intihar son olarak İstanbul Bakırköy'de yaşandı.

ÖNCE FATİH

Bakırköy'den gelen haber gözleri son 10 gün içerisinde yaşanan siyanürlü cinayet ve intihar vakalarına çevirdi.