Siyanür satışı acilen denetlensin

PROF. Hancı, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Siyanür Satışı Tehlikeli Kimyasalların Kontrolü Yönetmeliği’ne tabi değildir. Siyanür gerek satış yerlerinden gerekse internetten perakende olarak kolaylıkla alınabilmektedir. Oysa siyanür madencilik, böcek ilacı üretimi vb gibi sanayi kolları dışında günlük yaşamda kullanımı hemen hemen yok denecek kadar azdır. O zaman neden kolaylıkla satılmaktadır. Acilen Satışı Tehlikeli Kimyasalların Kontrolü Yönetmeliği’ne dahil edilmeli ve kontrolü denetlenmelidir.

MAVİ İSPİRTO GİBİ

Benzer durum daha önce yaşanmıştır. Sadece ispirto ocaklarında kullanılabilen içine mavi boya katıldığı için ‘Mavi ispirto’ adı verilen Metil Alkol ya da Metanol bakkallarda onlarca yıl satılmaya devam etmiş ve alkol bağımlıları ya da kundakçılar tarafından alınarak yasal amaç dışı kullanılmıştır.”