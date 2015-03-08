"Siyah ve maviyi görmek bu kadar zor mu?"

Sosyal medyada paylaşılarak dünya çapında ses getiren ve ne renk olduğu konusunda tartışmalara yol açan elbise, kadına karşı şiddete dikkat çekmek için bir kampanyada kullanıldı

İNGİLTERE merkezli Salvation Army isimli Hıristiyan hayır kurumu, gördüğü şiddetten ötürü vücudunda morluklar olan bir kadının görüldüğü fotoğrafta, “Siyah ve maviyi görmek bu kadar mı zor?” sorusunu yöneltti. Ünlü elbiseyi giyen şiddet görmüş kadın için, “Tek yanılsama onun suçlu olduğunu düşünmeniz. Her altı kadından biri şiddet mağduru, kadına karşı şiddete son verin” mesajı verildi.

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