Sivrisinek Timi işbaşı yapıyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, sivrisinekle mücadele işinde çalışacak personelle bir araya geldi. Alanya merkez ve tüm mahallelerde planlama doğrultusunda ilaçlama yapılacağını belirten Güney, ekiplerin gruplar halinde çalışacağını ve Alanya’nın tamamında sivrisinekle mücadelenin aralıksız bir şekilde yapılacağını söyledi. Geçtiğimiz yıl Büyükşehir Yasası’na geçiş dönemi olması nedeniyle kapanan belde belediyelerinin bu işe önem vermediğinin ve yaz boyunca sivrisinek konusunda birçok sıkıntı yaşandığının altını çizen Güney, bu yıl benzer sorunlarla karşılaşmamak için işi sıkı tuttuklarını söyledi.

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