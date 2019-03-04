Sivas'ta Alanya rüzgarı esti

OTANTİK Kültür Sanat ve Halk Oyunları Topluluğu’nun Alanya'yı temsil ettiği gecede, Alanya ekibi Sivaslılara adeta görsel şölen yaşattı. Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, “Alanya’dan gelip gecemizi onurlandırdığınız için, değerli hocalarımıza, Otantik Kültür Sanat ve Halk Oyunları Topluluğu’na çok teşekkür ederim” dedi. Ahmet Özaydın, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür plaketini göndermek üzere Aslan Uslu ve Çağrı Daşçı'ya takdim etti. Ayrıca ekip üyelerine tek tek Sivas Belediyesi tarafından hediyeler takdim edildi. Otantik Kültür Sanat ve Halk Oyunları Topluluğu adına Çağrı Daşçı ve Aslan Uslu teşekkür konuşmalarının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in selamını iletip, Alanya’dan götürülen hediyeleri takdim ettiler.