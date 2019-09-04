Sivas Kongresi’nde Atatürk’ün yanındaki Alanyalı kimdi?

ÖNEMLİ bir asker ve siyaset adamı olmasına rağmen Türkiye’deki tarih yazımında hak ettiği ilgi gösterilmeyen Salâhattin Köseoğlu 1880’de İstanbul’da doğdu. Babası Alanyalı Köseoğlu ailesinden Ahmet Vehbi Bey’dir. İlk ve orta öğrenimini Nur-u Osmaniye ve Numune-i Terakki İptidai Mektepleri’nde tamamladıktan sonra Kuleli Askeri İdadisi’ne geçti. 13 Mart 1896’da Harbiye Mektebi’ne (Harp Okulu) girip 1 Ocak 1898’de piyade teğmen rütbesiyle mezun oldu. Kurmay sınıfına ayrılarak öğrenimine Erkân-ı Harbiye Mektebi’nde (Harp Akademisi) devam etti. Harp Akademisi’ndeki öğrenciliği sırasında 1 Ocak 1899’da üsteğmen oldu; ardından 9 Ocak 1902’de kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.

Askerî hayatı

18 Şubat 1902’de Beşinci Ordu emrine verildi ve süvari, piyade ve topçu sınıflarında eğitim gördü. 13 Haziran 1902’de Beyrut’ta 28’inci Süvari Alayı Dördüncü Bölüğü’ne atandı. 2 Mayıs 1903’te kurmay kıdemli yüzbaşılığa yükseldikten sonra 31 Temmuz 1903’te Halep’te 31’inci Topçu Alayı İkinci Bölüğü’nde görevlendirildi. 27 Haziran 1905’te Üçüncü Ordu Aydın Redif Tümeni kurmaylığına atandı; ardından 21 Nisan 1906’da Harbiye Mektebi’nde öğretmen yardımcısı oldu. 12 Ağustos 1907’de Edirne, Şam ve Manastır’daki harp okullarını teftiş etmekle görevlendirildi. 7 Ekim 1907’de kurmay binbaşılığa yükseldi. İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra 21 Aralık 1908’de Üçüncü Ordu 121’inci Serez Redif Alayı komutanlığına getirildi. 9 Şubat 1909’da Atina, 2 Temmuz 1909’da Petersburg Elçiliği Askeri Ataşeliği görevlerini üstlendikten sonra 7 Ağustos 1909’da Genelkurmay Üçüncü Şubesi’ne tayin edildi. 9 Nisan 1911’de satın alınacak mitralyözlerle ilgili komisyona katıldı. Bir süre Genelkurmay İkinci Şubesi’nde çalıştıktan sonra tekrar Genelkurmay Üçüncü Şubesi’ne geçti. Balkan Savaşı seferberliği başlayınca, 29 Ağustos 1912’de Abdullah (Kölemen) Paşa’nın komutasındaki Doğu Ordusu’nun kurmay heyetinde görevlendirildi. Savaşın seyri içinde Birinci ve İkinci Doğu Orduları Çatalca Hattı’na çekilince, 8 Kasım 1912’de bu ordular lağvedildi ve yerine Nazım Paşa’nın komutasında Çatalca Ordusu kuruldu. Salâhattin (Köseoğlu) Bey de bu ordunun Mahmud Muhtar (Katırcıoğlu) Paşa’nın komutasındaki Üçüncü Kolordusu’nun Kurmay Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Bu görevinde iken katıldığı Birinci Çatalca Muharebesi sırasında 18 Kasım 1912’de Kolordu Komutanı Mahmut Muhtar Paşa ile birlikte ağır bir biçimde yaralandı. Önce İstanbul’a nakledilerek tedavi altına alındı. 27 Nisan 1913’te de Almanya’ya gönderilerek Wiesbaden kaplıcalarında tedavi gördü, ama sağ kolu sakat kaldı. Bundan dolayı sonraki yıllarda Çolak Salâhattin olarak anıldı. Tedavisi tamamlandıktan sonra 11 Ocak 1914’te Erkan-ı Harbiye Mektebi öğretmenliğine getirildi, 2 Mart 1914’te de müdür yardımcısı oldu. 3 Ağustos 1914’te Birinci Ordu Menzil Müfettişliği Kurmay Başkanlığı’na tayin edildi. Bu görevi sırasında 29 Kasım 1914’te kurmay yarbaylığa yükseltildi. 8 Şubat 1915’te İkinci Kolordu kurmay başkanı, 8 Haziran 1915’te Çanakkale Cephesi’nde Alman Weber Paşa’nın komutasındaki Güney Grubu kurmay başkanı, bir ay kadar sonra da yine Çanakkale Cephesi’nde bu kez Vehip (Kaçi) Paşa’nın komutasındaki Güney Grubu’nda Onuncu Tümen komutanı oldu. Çanakkale Savaşları Güney Grubu kurmay başkanı olarak 4-6 Haziran’da Üçüncü Kirte Muharebesi, 21-22 Haziran 1915’te Birinci Kerevizdere Muharebesi, 28 Haziran-3 Temmuz 1915’te Zığındere Muharebesi ve 5 Temmuz Zığındere Taarruzu’na katıldı. Yine Çanakkale Cephesi’nde Onuncu Tümen komutanı olarak 12-13 Temmuz 1915 İkinci Kerevizdere Muharebesi, 6-13 Ağustos 1915 Muharebeleri, Eylül-Kasım 1915 arasında da Mevzi Muharebeleri’nde yer aldı. Ardından Doğu Cephesi’nde görevlendirildi. İlk görevi 14 Aralık 1915’te tayin edildiği Beşinci Kafkas Tümeni komutanlığı oldu. 14 Aralık 1915’te kurmay albaylığa yükseltildi. 8 Mart 1917’de Ahmet İzzet (Furgaç) Paşa’nın komutası altında Kafkas Ordular Grubu kuruldu. Salâhattin (Köseoğlu) Bey, 5 Temmuz-10 Ağustos 1917 arasında Kafkas Ordular Grubu’nun Üçüncü Ordusu’na bağlı İkinci Kafkas Kolordu komutanlığına vekâlet etti. 1 Kasım 1917’de Irak Cephesi’nde savaşan Halil (Kut) Paşa komutasındaki Altıncı Ordu’ya bağlı 13’üncü Kolordu’nun komutanlığına getirildi. Bu cephede Ocak-Haziran 1918’de yapılan muharebelere katıldı. 6 Temmuz 1918’de Vehip (Kaçi) Paşa’dan görevi devralan Halil (Kut) Paşa’nın komuta ettiği Şark Orduları Grubu’nun, Yakup Şevki (Subaşı) Paşa komutasındaki Dokuzuncu Ordusu’na bağlı Dördüncü Kolordu’nun komutanlığına getirildi. Bu görevinde iken 1918 yazında Kuzey Kafkasya-Azerbaycan ve İran içlerine yapılan harekâta ve aynı yılın sonbaharında Hazar Denizi kıyılarına yapılan harekâta katıldı. Salâhattin (Köseoğlu) Bey’in komutasındaki Dördüncü Kolordu, Eylül 1918’de, Ali İhsan (Sabis) Paşa’nın komutasındaki Altıncı Ordu emrine verildi. Salâhattin (Köseoğlu) Bey bu görevi sırasında da 28-30 Ekim 1918 tarihlerindeki Dicle Muharebesi’ne katıldı. Savaşın yenilgiyle sonuçlanması üzerine kolordu karargâhı 1 Kasım 1918’de lağvedildi.

Mütareke imzalanıp savaş sona erince 1 Kasım 1918’de Menzil Genel müfettişliğine, 12 Ocak 1919’da Harbiye Dairesi başkanlığına, 13 Temmuz 1919’da Sivas’taki Üçüncü Kolordu komutanlığına getirildi. Üçüncü Kolordu komutanlığı Salâhattin Bey’in askerlikteki son görevi oldu. 9 Aralık 1920’de Üçüncü Kolordu Komutanlığı lağvedildi, yerine merkezi Amasya olan Merkez Ordusu Komutanlığı kuruldu. Eski İzmir Valisi ve 17. Kolordu Komutanı (Sakallı) Nurettin Paşa ordu komutanlığına getirilince Salâhattin Bey’in fiilî olarak yürütmekte olduğu askerî görevi sona erdi.

SİVAS KONGRESİ

Sivas Kongresi’nde alınan kararlardan birisi de Alanya’da Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasıdır. Bu iş için askeriyeden Arap Yüzbaşı lakaplı Binbaşı Ali Şükrü Bey görevlendirilir. Salâhattin Bey, bölgeyi iyi bildiğinden Arap Yüzbaşı’ya eşkıya kaynadığı için Bozkır yolundan değil de Hadim yolundan gitmesini tavsiye eder. Salimen Alanya’ya ulaşması için Hadim bölgesine hakim olan M. Ali Efe’ye (Süvari) selam gönderir. Nitekim 15 Kasım 1919’da Alanya’da Talat Görgün başkanlığında Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kurulur. Salâhattin (Köseoğlu) Bey askerlik hayatı, özellikle de Birinci Dünya Savaşı sırasındaki başarılarından dolayı, çok sayıda nişan ve madalya ile onurlandırıldı. Aldığı madalya ve nişanlar şöyle sıralanmaktadır: Beşinci dereceden Nişan-ı Osmani, gümüş ve altın liyakat madalyası, gümüş ve altın imtiyaz madalyası, harp madalyası, ikinci dereceden kılıçlı Mecidi Nişanı, ikinci dereceden kılıçlı Nişan-ı Osmani, kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası. Kendisine ayrıca şu madalya ve nişanlar da verilmiştir: 1. derece Demir Haç, 2. derece Demir Haç, Alman kılıçlı harp madalyası, 4. derece Alman Kırmızı Kartal Madalyası, 3. derece Avusturya Askerî Meziyet Nişanı, 3. derece Avusturya FJ Nişanı. Salâhattin Köseoğlu’nun askerlik hayatıyla ilgili bilgileri şu beş kaynaktan yararlanarak derledim. İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu (1912-1922), Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1993; Fahri Çoker, Türk Parlamento Tarihi, Milli Mücadele ve TBMM Dönemi (1919-1923), Cilt 3, Ankara, TBMM Vakfı Yayınları, 1995, s. 779-781; Hülya Toker ve Nurcan Aslan, Birinci Dünya Savaşına Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri, Cilt II, Ankara, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 2009, s. 533-535; Hülya Toker, Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri (Belge ve Fotoğraflarla), Ankara, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı Yayınları, 2014, s. 236-239; Cepheden Meclise, Ankara, Milli Savunma Bakanlığı Yayınları, T.Y., s. 74-75.

