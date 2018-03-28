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Sistem yeniden kitlenecek! İşte E-Devlet'e eklenen uygulamalar

E devlet her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor.E-devlet sistemi üzerinden devlet tarafından sağlanan tüm hizmetleri kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştiren vatandaşlar, artık bir çok yeni hizmetten daha yararlanabilme imkanı elde edebilecek. İşte, e-devlet uygulamasına gelen yeni hizmetler

Sistem yeniden kitlenecek! İşte E-Devlet'e eklenen uygulamalar

E devlet her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor.E-devlet sistemi üzerinden devlet tarafından sağlanan tüm hizmetleri kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştiren vatandaşlar, artık bir çok yeni hizmetten daha yararlanabilme imkanı elde edebilecek. İşte, e-devlet uygulamasına gelen yeni hizmetler

28 Mart 2018 Çarşamba 09:16
Sistem yeniden kitlenecek! İşte E-Devlet'e eklenen uygulamalar
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ADALET Bakanlığına 4 yeni hizmet eklendi

Adalet Bakanlığına 4 yeni hizmet eklendi

Personel Genel Müdürlüğü Sınav Başvuruları Hakim ve Savcı Adaylığı Mülakat Başvurusu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Hizmetleri SMS Bilgi Sistemi Abonelik Başvurusu ve İptali Veraset İlami Sorgulama Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama

2

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına da 4 yeni hizmet

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına da 4 yeni hizmet

Alo 183 Sosyal Destek Başvurusu ve Takibi Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama Koruyucu Aile Ödeme Bilgileri Sorgulama Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama

3

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Bursiyer

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Bursiyer

Evrak Yükleme

4

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Sorgulama Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama Şantiye Şefi Yapı Ruhsatı Bilgileri Sorgulama

5

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Evrak Takibi

6

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımına İlişkin İş Başvurusu

7

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

8

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük Müşavir ve Yardımcılarının Bilgilerini Sorgulama

9

Millî Savunma Bakanlığı

Millî Savunma Bakanlığı

1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi Sorgulama

10

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Korunma Amaçlı Verilen Av Tüfeği Taşıma Belgesinin Vize Başvurusu - Balık Yetiştiriciliği Görüş Başvurusu - Korunan Alan İlan Teklifi Başvurusu - Yerel Etik Kurullarının Çalışma Yönergelerinin Onay Başvurusu - Yurt Dışından Alınan Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası Onayı Başvurusu - Hayvanların Korunmasına İlişkin Şikayet Başvurusu -Korunan Alanlarda Çekim İzni Başvurusu - Av Turizmi İzin Belgesi Başvurusu - Milli Parklarda Gelişme Planında Öngörülen Projelere Görüş Başvurusu - Korunan Alanlarda Kamulaştırma Başvurusu - 

11

Milli Parklarda Yapılan Her Ölçekteki Planlara Bakanlık Görüşü Başvurusu - Milli Parklarda Orman Sayılmayan Alanlarda Bakanlık Muvafakatı Başvurusu - Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Başvurusu - Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Turizm Tesisi Başvurusu - Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Ön İzin Başvurusu - Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda İrtifak Hakkı Başvurusu - Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Devir Başvurusu - Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin İptal Başvurusu - Milli Parklarda İzinli Tesisleri Kiralama Başvurusu - 

12

Alan Kılavuzluğu Başvurusu - Av ve Yaban Hayvanı Üretim Tesisi Kuruluş Başvurusu - Avcılık Belgesi İptal İşlemi Başvurusu - Avcılık Belgesi Vize İşlemi Başvurusu - Avcılık Belgesi Başvurusu - Avlanma İzin Kartı (Pulu) Başvurusu - CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İhracata Uygunluk Belgesi - CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İthalat Uygunluk Belgesi - 

13

PTT

PTT

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

14

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Karasal Yayın Frekans/ Kanal Sorgulama İzleyici Temsilcisi İletişim Bilgileri Sorgulama

15

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Okul Çağında Yapılan Aşı Bilgileri Sorgulama

16

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Pilot Lisans Teyit Belgesi

17

Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumu

Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler - İlaç Rapor Bilgisi Sorgulama - Medula Optik Reçete Bilgileri Sorgulama - Borçlandırma Hizmetleri - 4C Borçlanma Başvuruları ve Takibi Malul Çocuğu Olan Sigortalı Kadın Çalışan 4C Borçlanma Başvurusu ve Takibi Diğer Hizmetler Medikal Market Sorgulama

18

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

19

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı

Barkodlu Nitelikli Pay Sorgulama Belgesi Nitelikli Pay Sahipliği Sorgulaması Barkodlu Nitelikli Pay Belgesi Doğrulama Zamanaşımı Hesapları Sorgulama

20

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Aydınlatma Şikayet Başvurusu ve Takibi

21

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

İş Arayanlar için Danışmanlık Hizmeti Randevusu Alma

22

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama

23

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

24

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Araç Muayene İşlemleri - Barkodlu Araç Muayene Raporu Doğrulama - Barkodlu Araç Muayene Raporu Sorgulama - Mesleki Yeterlilik İşlemleri - Muafiyetli SRC Belgesi Başvuru - Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama/Düzenleme -Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama - Yetki Belgesi İşlemleri - Taşıt Kartı Sorgulama/ Düzenleme Taşıt Kartı Doğrulama Yetki Belgesi Sorgulama/ Düzenleme Yetki Belgesi Doğrulama - Taşıt Belgesi Doğrulama Taşıt Belgesi Sorgulama

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