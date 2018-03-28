Sistem yeniden kitlenecek! İşte E-Devlet'e eklenen uygulamalar

ADALET Bakanlığına 4 yeni hizmet eklendi
Personel Genel Müdürlüğü Sınav Başvuruları Hakim ve Savcı Adaylığı Mülakat Başvurusu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Hizmetleri SMS Bilgi Sistemi Abonelik Başvurusu ve İptali Veraset İlami Sorgulama Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama
2
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına da 4 yeni hizmet
Alo 183 Sosyal Destek Başvurusu ve Takibi Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama Koruyucu Aile Ödeme Bilgileri Sorgulama Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama
3
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Bursiyer
Evrak Yükleme
4
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Sorgulama Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama Şantiye Şefi Yapı Ruhsatı Bilgileri Sorgulama
5
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Evrak Takibi
6
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımına İlişkin İş Başvurusu
7
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
8
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gümrük Müşavir ve Yardımcılarının Bilgilerini Sorgulama
9
Millî Savunma Bakanlığı
1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi Sorgulama
10
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Korunma Amaçlı Verilen Av Tüfeği Taşıma Belgesinin Vize Başvurusu - Balık Yetiştiriciliği Görüş Başvurusu - Korunan Alan İlan Teklifi Başvurusu - Yerel Etik Kurullarının Çalışma Yönergelerinin Onay Başvurusu - Yurt Dışından Alınan Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası Onayı Başvurusu - Hayvanların Korunmasına İlişkin Şikayet Başvurusu -Korunan Alanlarda Çekim İzni Başvurusu - Av Turizmi İzin Belgesi Başvurusu - Milli Parklarda Gelişme Planında Öngörülen Projelere Görüş Başvurusu - Korunan Alanlarda Kamulaştırma Başvurusu -
11
Milli Parklarda Yapılan Her Ölçekteki Planlara Bakanlık Görüşü Başvurusu - Milli Parklarda Orman Sayılmayan Alanlarda Bakanlık Muvafakatı Başvurusu - Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Başvurusu - Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Turizm Tesisi Başvurusu - Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Ön İzin Başvurusu - Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda İrtifak Hakkı Başvurusu - Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Devir Başvurusu - Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin İptal Başvurusu - Milli Parklarda İzinli Tesisleri Kiralama Başvurusu -
12
Alan Kılavuzluğu Başvurusu - Av ve Yaban Hayvanı Üretim Tesisi Kuruluş Başvurusu - Avcılık Belgesi İptal İşlemi Başvurusu - Avcılık Belgesi Vize İşlemi Başvurusu - Avcılık Belgesi Başvurusu - Avlanma İzin Kartı (Pulu) Başvurusu - CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İhracata Uygunluk Belgesi - CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İthalat Uygunluk Belgesi -
13
PTT
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
14
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Karasal Yayın Frekans/ Kanal Sorgulama İzleyici Temsilcisi İletişim Bilgileri Sorgulama
15
Sağlık Bakanlığı
Okul Çağında Yapılan Aşı Bilgileri Sorgulama
16
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Pilot Lisans Teyit Belgesi
17
Sosyal Güvenlik Kurumu
Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler - İlaç Rapor Bilgisi Sorgulama - Medula Optik Reçete Bilgileri Sorgulama - Borçlandırma Hizmetleri - 4C Borçlanma Başvuruları ve Takibi Malul Çocuğu Olan Sigortalı Kadın Çalışan 4C Borçlanma Başvurusu ve Takibi Diğer Hizmetler Medikal Market Sorgulama
18
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
19
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı
Barkodlu Nitelikli Pay Sorgulama Belgesi Nitelikli Pay Sahipliği Sorgulaması Barkodlu Nitelikli Pay Belgesi Doğrulama Zamanaşımı Hesapları Sorgulama
20
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
Aydınlatma Şikayet Başvurusu ve Takibi
21
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
İş Arayanlar için Danışmanlık Hizmeti Randevusu Alma
22
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama
23
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
24
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Araç Muayene İşlemleri - Barkodlu Araç Muayene Raporu Doğrulama - Barkodlu Araç Muayene Raporu Sorgulama - Mesleki Yeterlilik İşlemleri - Muafiyetli SRC Belgesi Başvuru - Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama/Düzenleme -Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama - Yetki Belgesi İşlemleri - Taşıt Kartı Sorgulama/ Düzenleme Taşıt Kartı Doğrulama Yetki Belgesi Sorgulama/ Düzenleme Yetki Belgesi Doğrulama - Taşıt Belgesi Doğrulama Taşıt Belgesi Sorgulama
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