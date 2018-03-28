Sistem yeniden kitlenecek! İşte E-Devlet'e eklenen uygulamalar

E devlet her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor.E-devlet sistemi üzerinden devlet tarafından sağlanan tüm hizmetleri kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştiren vatandaşlar, artık bir çok yeni hizmetten daha yararlanabilme imkanı elde edebilecek. İşte, e-devlet uygulamasına gelen yeni hizmetler