Sistem bozuldu, Sabiha Gökçen'de bin yolcu, uçağı kaçırdı

SABİHA Gökçen Havalimanı'ndaki POLNET Bilgi Sistemi'nde meydana gelen arıza nedeniyle bin yolcu uçağı kaçırdı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğun POLNET Bilgi Sistemi'ndeki arızadan kaynaklandığı öğrenildi. Yüzlerce kişi havalimanında uzun kuyruklar oluşturdu.
BİN YOLCU UÇAĞI KAÇIRDI
POLNET arızası nedeniyle yaklaşık 1000 yolcunun uçağını kaçırdığı öğrenildi.
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