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Sırlarıyla giden Hazal'a son veda! Annesi tabutun başından ayrılamadı

Beşiktaş'ta yaşadığı evin 6'ıncı katından düşerek can veren üniversiteli Hazal'ın cenazesinde duygu dolu anlar yaşandı. Tabutun başındaki acılı anne, ''Güzel kızım, mis kokulum'' diyerek gözyaşı döktü

Sırlarıyla giden Hazal'a son veda! Annesi tabutun başından ayrılamadı

Beşiktaş'ta yaşadığı evin 6'ıncı katından düşerek can veren üniversiteli Hazal'ın cenazesinde duygu dolu anlar yaşandı. Tabutun başındaki acılı anne, ''Güzel kızım, mis kokulum'' diyerek gözyaşı döktü

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:50
Sırlarıyla giden Hazal'a son veda! Annesi tabutun başından ayrılamadı
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BEŞİKTAŞ'TA 6. kattan düşerek ölen üniversiteli Hazal Akyürek'in cenaze töreninde gözyaşları adeta sel oldu. Annesi, kardeşi ve arkadaşları tabuta sarılıp Hazal için ağladı. Hazal Akyürek, Kasımpaşa'da toprağa verildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

 Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Hazal Akyürek, Beşiktaş'ta dün 6. kattaki evin penceresinden sır bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Bugün Hazal Akyürek için Zincirlikuyu Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Hazal'ın ailesi, yakınları ve üniversite arkadaşları katıldı. Hazal Akyürek'in babası Sayit Akyürek cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

TABUT BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Hazal'ın annesi Özlem Akyürek kızının tabutuna sarılıp "Annem, yavrum, güzel kızım, mis kokulum" diye gözyaşı döktü. Bu anlarda cenazeye katılanlar duygulu anlar yaşadı. Hazal'ın kız kardeşi Zeynep ablasının tabutunun başından biran olsun ayrılmadı. Hazal'ın üniversiteden sınıf arkadaşları da tabut başında gözyaşlarına boğuldu.

KASIMPAŞA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hazal için önce helallik alındı. Sonra da cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından da Hazal Akyürek, Kasımpaşa Kulaksız'daki Zindan Arkası Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HAZAL'IN ÖLÜMÜ KAYITLARA "ŞÜPHELİ ÖLÜM" OLARAK GEÇTİ

Bilgi Üniversitesi öğrencisi Hazal Akyürek (20), önceki gün üniversiteden arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktı.

Akyürek, saat 03.45'te Beşiktaş Akatlar Mahallesi Gül Sokak'taki evine geldi. Babaannesiyle birlikte yaşayan genç kız, 15 dakika sonra bilinmeyen bir nedenle 6'ncı kattaki evin yatak odası camından düştü.

Beton zemine çakılan Akyürek hayatını kaybetti. Hazal Akyürek'in ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti.

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