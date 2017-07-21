Şirin'in hedefi 'Doktor' olmak

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Şube Müdürü İlyas Şirin, ekonomi alanındaki masterinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ ) Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında "Yerleşik Yabancıların Yerel Hizmetlere Bakışı: Alanya Örneği" başlıklı yüksek lisans tezini de bitirdi. "Yönetim Bilimi Uzmanı" unvanını alan Şirin, daha önce de Ahmet Yesevi Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nde "Yönetim Kuramında Kaynak Bağımlılığı" isimli tezini tamamlayarak yüksek lisans diploması almıştı. İlyas Şirin’in bundan sonraki kariyer hedefinin doktora tezi olduğu öğrenildi.

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