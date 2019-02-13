Sıraya girme derdine son! Artık internetten de satılacak

Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, online tanzim satışlarının başlayacağını söyledi. Bakan Turhan, "Sebze ve meyvede tanzim satış uygulamasını, Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com'da başlatıyoruz." dedi

Sıraya girme derdine son! Artık internetten de satılacak
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com'da başlatıyoruz" dedi.
Bakan Turhan konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

VATANDAŞLARA PTT KARGO ULAŞTIRACAK
"Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ve PTT AŞ güvencesiyle başlatılan bu proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşımıza ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. www.epttavm.com internet adresinde e-Tanzim olarak hizmete sunulan meyve ve sebzeler tanzim fiyatları ile satılırken, tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Vatandaşlarımızın tanzim noktalarında sıra beklememesi, sebze ve meyvelerini uygun şartlarda ucuz olarak alabilmeleri için Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com olarak sorumluluk üstlendik. Vatandaşımıza ekstra ücret yansımaması ve uygulamada avantajların artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çaba içerisindeyiz. e-Tanzim uygulamamamızın süratle başlatılması için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz"

E- TANZİM ÜRÜNLERİNE NASIL ULAŞILACAK?
Vatandaşlar, e-Tanzim ürünlerine https://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak linki üzerinden ulaşabilecek.

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