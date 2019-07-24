Sipahioğlu’ndan Şebnem için proje: Açelya Elmas da katılacak   

CHP’Lİ İç Mimar Gökhan Sipahioğlu, ilik bekleyen ve Alanya’dan destek isteyen Şebnem Köseoğlu için kolları sıvadı. Kanserle tanışan ve yardıma ihtiyacı olan hastalar kadar donörlerin de bilinçli olması gerektiğini ifade eden Sipahioğlu, Başkent Üniversitesi Dahiliye Doktoru Fatih Demirci ile görüşmeler gerçekleştirerek, verilecek bir seminerin fitilini ateşledi. Seminere daha evvel aynı hastalığı yenerek hayata ikinci kez başlayan oyuncu Açelya Elmas da katılım sağlayacak. Organizasyonla hem kök hücre bağışına yönelik farkındalığın artması, hem de hastalık sürecine ilişkin merak edilenlerin uzman ağızlar tarafından açıklığa kavuşturulması amaçlanıyor. Alanya’da protokol üyeleri, STK temsilcilerinin katılım sağlayacağı organizasyon ise Oba Olive Garden-Barbecue çatısı altında Cuma günü saat 19.30’da gerçekleşecek.