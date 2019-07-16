Sipahioğlu’ndan Ak Parti'ye sürpriz ziyaret

ALPER KUTAY

SON olarak Ramazan Bayramı’nda Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bayramlaşmak için Ak Parti’ye giden Sipahioğlu, bugün İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibiyle görüştü. Görüşmede Sipahioğlu döneminin meclis üyeleri Erol Fazlıoğlu, Kerim Başkaptan, Alper Birer, Arif Tok, Gökçen Nazifoğlu ile yeni meclis üyesi Mehmet Şenli, Ak Parti Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin Işık ile eski yöneticilerden Ahmet Büküş de hazır bulundu. Alanya siyasetinin yanı sıra ülke gündemiyle ilgili sohbetin gerçekleştiği ziyaretle ilgili memnuniyetini dile getiren Başkan Toklu, eski Başkan Hasan Sipahioğlu ve meclis üyelerine teşekkür etti. Mustafa Toklu, 2014 yerel seçimlerinde Sipahioğlu’nun meclis listesine kontejandan girmiş ancak Sipahioğlu seçimi kaybedince Toklu da meclis üyesi seçilememişti.