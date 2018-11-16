Sipahioğlu, Ravaber'in ticari direktörü oldu

YILLIK 110 bin ton üretim kapasitesi ile sadece Türkiye'de değil, bulunduğu coğrafyada en büyük taş yünü üreticisi konumunda olan Ravago grup şirketlerinden Ravaber'e ticari direktör olarak Özge Sipahioğlu getirildi. Yapı malzemeleri sektöründe, yerel ve uluslararası kanallarda, satış ve pazarlama alanında uzun yıllardır çalışan Sipahioğlu, sırasıyla İnoksan, Aspen Yapı Sistemleri, Kibar Holding şirketlerinden Assan Panel, Ravago Grup şirketlerinden Mardav Yalıtım, Arkas Holding şirketlerinden Poncebloc ve son olarak AGT A.Ş'de Marka ve Pazarlama Müdürü olarak görev aldı. Görev süresi boyunca Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) çeşitli komisyonlarında görev alarak lobi faaliyetlerinin yürütülmesinde aktif rol oynadı.

Sipahioğlu, Ravaber'in Yurtiçi ve Yurtdışı Satış ve Pazarlama stratejileri konusunda görev alacak. Sipahioğlu, evli ve 1 çocuk annesi.