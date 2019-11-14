Sipahioğlu'ndan 'Inn Design' çıkarması
CHP İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyesi, eski belediye meclisi üyesi iç mimar Gökhan Sipahioğlu, Antalya Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşen İnn Design Turizm Yapıları Tasarım Ve Yenileme İş Platformu Fuarı’nda içmimarlık alanında stant kurdu
GÜNCEL 14.11.2019, 21:47 14.11.2019, 22:21
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyesi, eski belediye meclisi üyesi iç mimar Gökhan Sipahioğlu, Antalya Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşen İnn Design Turizm Yapıları Tasarım Ve Yenileme İş Platformu Fuarı’nda içmimarlık alanında stant kurdu. Sipahioğlu, “Antalya’nın temel sorunu olan turizmle kent yaşamının iç içe olamaması, her şey dahil sisteminin de etkilerini düşünerek şehir içi otellerde konseptlerin ve işlevlerin çeşitlendirilmesi, kent merkezindeki atıl otelleri daha konforlu hale getirmek sureti ile bölge için güzel bir model olacağı konusunda projelerimizi ve fikirlerimizi katılımcılarla paylaşıyoruz” dedi.
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