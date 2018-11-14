Sipahioğlu gündemi değerlendirecek

Alper Kutay’la Politika Kulisi’nin 16 Kasım Cuma günü konuğu, Alanya siyasetinin genç kuşak siyasetçilerinden Gökhan Sipahioğlu olacak 

Sipahioğlu gündemi değerlendirecek
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TÜM Türkiye gibi Alanya siyaseti de 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde sahaya inecek adayların kim olacağını merakla bekliyor. MHP’de mevcut Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in adaylığına kesin gözüyle bakılırken, Ak Parti’de Mustafa Toklu’nun da aday olmasının kesinleştiği konuşuluyor. CHP ile İyi Parti’nin ittifak yapıp yapmayacağı, ittifak olursa kimin aday olacağı da en çok merak edilen konuların başında geliyor. Seçimlere 5 ay kala aday belirsizliği devam ederken, Alanya siyasetinin genç kuşak isimlerinden İç Mimar Gökhan Sipahioğlu, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) her Cuma ekranlara gelen Politika Kulisi’ne konuk olacak. Sipahioğlu, programda hem yerel seçim sürecini değerlendirecek, hem de muhtemel aday adaylarının analizini yapacak. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Alanya Gazetesi Politika Editörü Alper Kutay’ın hazırlayıp sunduğu Politika Kulisi, 16 Kasım Cuma akşamı saat 19.30’da başlayacak.

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