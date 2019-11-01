Sınırdan kaçmak üzereyken yakalandı!

MERKEZE bağlı Bosna köyünde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 1 kişiyi, 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan A.E. olduğu belirlendi. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

