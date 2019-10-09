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Sınır kentlerde belediye hoparlörlerinden mehter marşı çalınıyor

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Ceylanpınar'daki hoparlörlerden mehter marşı çalınmaya başlandı

GÜNCEL 09.10.2019, 22:50
Sınır kentlerde belediye hoparlörlerinden mehter marşı çalınıyor
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BARIŞ Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla terör örgütü mensuplarının bulunduğu Rasulayn'ın karşısındaki Ceylanpınar'da belediye ekiplerince halka ve bölgede görev yapan askerlere moral vermek amacıyla belediyeye ait hoparlörlerden mehter marşı çalındı.
Öte yandan, Resulayn'daki terör hedeflerine yönelik obüs atışlarına da aralıklarla devam ettiği öğrenildi.

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