Sınır kentlerde belediye hoparlörlerinden mehter marşı çalınıyor

BARIŞ Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla terör örgütü mensuplarının bulunduğu Rasulayn'ın karşısındaki Ceylanpınar'da belediye ekiplerince halka ve bölgede görev yapan askerlere moral vermek amacıyla belediyeye ait hoparlörlerden mehter marşı çalındı.

Öte yandan, Resulayn'daki terör hedeflerine yönelik obüs atışlarına da aralıklarla devam ettiği öğrenildi.