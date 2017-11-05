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Sınır hattında cami temeli

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınır mahallelerinden Ulucami Mahallesi'nde geçtiğimiz ay yıkılan caminin yerine yapılacak yeni caminin temeli atıldı

Sınır hattında cami temeli

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınır mahallelerinden Ulucami Mahallesi'nde geçtiğimiz ay yıkılan caminin yerine yapılacak yeni caminin temeli atıldı

05 Kasım 2017 Pazar 11:51
Sınır hattında cami temeli
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SURİYE'NİN Rasulayn ilçesinin sınır komşusu olan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde geçtiğimiz aylarda yıkılan caminin yerine yapılacak yeni caminin temeli atıldı. Temel atma törenine Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Aziz Demir, Kaymakam Ahmet Karatepe, Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık ile İlçe Müftüsü Üsame Anlağan, bölgenin tanınmış kanaat önderlerinden Şeyh Seyda Muhammed Ali Arslan katıldı.
Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Aziz Demir, "İnşa edilen her cami bu topraklarda barışın, hakkın ve hukukun tesisi için atılmış önemli bir adımdır. İnşa edilmiş her cami birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve bu kardeşliğimizin de kıyamete kadar süreceğinin göstergesidir. İnşa edilen her cami terörün ve terör örgütlerinin kardeşliğimize asla helal getiremeyeceğinin bir ifadesidir. Allah’ın izniyle bizlerin ve hepimizin ortak gayretiyle bu muhteşem mabedin çok kısa bir süre içerisinde tamamlanarak ilçemizin hizmetine sunulacağına yürekten inanıyorum. Camilerimizin ve minarelerimizin kıyamete kadar bu topraklar üzerinde dimdik kalmasını, ezan seslerinin semalarda sonsuza kadar yankılanmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Halkımıza, ilçemize, Ceylanpınar'a hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.
Şeyh Seyda Muhammed Ali Arslan'ın yaptığı duanın ardından caminin temeli atıldı.

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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaCeylanpınarUlucami Mahallesi
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