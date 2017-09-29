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Sinekle mücadeleye devam

Sinekle Mücadele ekibine teatral eğitim verildi

Sinekle mücadeleye devam

Sinekle Mücadele ekibine teatral eğitim verildi

29 Eylül 2017 Cuma 09:38
Sinekle mücadeleye devam
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya ve Gazipaşa’da ilaçlama çalışması yapan personeline ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi verdi. Eğitimde çevre bilinci, ilaç kullanımı, personel güvenliği konularının yanı sıra personelin kendilerinin yazıp oynadığı eğitsel skeçler de yer aldı. Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca Alanya ve Gazipaşa genelinde vektörel mücadele yapan ilaçlama personeline eğitim verdi. Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Gürhan Aydın ve Hanifi Umutlu iş kazalarının yaşanmaması ve risklerin en aza indirilmesi konusunda personeli bilgilendirdi. Eğitimlerde aynı zamanda teatral gösteriler ve şarkılar da yer aldı. Antalya’dan sonra Alanya’da da İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak teatral bir eğitim verildiğini belirten uzmanlar, alışılagelmiş eğitimlerin yanı sıra çalışanların da eğitim sürecine dahil olduğu, müzikle zenginleştirilen eğitimlerin gerçekleştiğini ifade etti. Sahada yaşanan trajikomik olaylar personellerin skeçleriyle sahnelendi. Eğitimler sırasında personeller hem eğlendi hem de öğrendi. Eğitimde ayrıca çevre bilinci, iş kıyafetlerinin kullanılma zorunluluğu, iş kazalarının önlenmesi, ilaç kullanımı ve yapılan yanlışlar anlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sinekle MücadeleAlanyaGazipaşa
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