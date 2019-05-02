Sinekle mücadele hız kesmiyor

GAZİPAŞA'DAN Kaş'a 1200 personel ve 180 araçla aralıksız devam eden mücadelede kimyasal, biyolojik ve fiziksel yöntemler kullanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, 19 ilçede başta sivrisinek olmak üzere, karasinek, hamamböceği gibi halk sağlığı açısından önemli zararlılara karşı biyolojik, kimyasal ve fiziksel mücadele yapıyor. 1200 personel ve 180 araçla sineklerin üreme alanları ilaçlanıyor. Sinekle mücadelenin yoğunlaştığı ilçelerin başında da Alanya geliyor. Büyükşehir ekipleri, turizm sezonu öncesi Alanya'da sinekle mücadele çalışmalarına hız verdi.

ALANYA'DA GÜNDE 6 BİN NOKTA İLAÇLANIYOR

Alanya'da 6 farklı bölgede 50 ekiple günde ortalama 6 bin noktaya kimyasal ve biyolojik yöntemlerle uygulama yapılıyor. Ekipler, sivrisinek, larva, haşere ve fare ilaçlaması gerçekleştiriyor. Otel, site havuzları, yağmur suyu drenaj hatları, kanalizasyon giderleri, bina altlarındaki sular, arıtmalar ve arıtmaların terfi istasyonlarında kimyasal mücadele yöntemleri kullanan ekipler, kırsal alanda, bitki ve canlılara zarar verilmemesi için biyolojik mücadele yöntemini kullanıyor. Tarımsal havuzlara sinek ve larva ile beslenen balıklar bırakılıyor.

BODRUM KATLARINA ÖNLEM

Öte yandan Alanya'da bulunan beş ayrı atıksu arıtma tesisi ve Yumru Tepesi'nde bulunan çöp tesisi de düzenli olarak ilaçlanıyor. Büyükşehir ilaçlama ekipleri, Alanya'da yoğun yağışlar nedeniyle yol seviyesi altında kalan binaların zemin katlarında su birikintileri meydana gelmesi üzerine tedbirler aldı. Sivrisineklerin üremesine neden olan su dolu bodrumlar düzenli olarak ilaçlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 21:27