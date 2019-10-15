Sinekle etkin mücadele başladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi vektörel mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri, Alanya’da sokak sokak gezerek larva oluşumuna neden olabilecek unsurları ortadan kaldırıyor ve ilaçlama çalışması yapıyor
ALANYALILARIN sıkıntısız bir yaz geçirmeleri için sinekle mücadele konusunda yoğun bir çalışma gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, 19 ilçede sinekle mücadeleye devam ediyor. Çevre Sağlığı ekipleri başta sivrisinek olmak üzere, karasinek, hamamböceği gibi halk sağlığı açısından önemli zararlılara karşı biyolojik, kimyasal ve fiziksel mücadele yapıyor. Alanya’da karasineklerin en çok ürediği et ve gıda imalathane çevreleri, konteynerler, çöplük ve benzeri alanlar düzenli olarak ilaçlanıyor. Şehir merkezi başta olmak üzere Mahmutlar, Oba, Cikcilli, Konaklı, Avsallar ve diğer mahallelerde oluşturulan ekipler, düzenli olarak şehrin tüm cadde ve sokaklarında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Çevre Sağlığı yetkilileri, özellikle gıda ve et imalatı yapan işletmelerin tesislerinin içi ve çevresinde temizlik kurallarını daha fazla özen göstermesi, karasineklerin üreyebileceği atıkları ortalıkta bırakmaması daha etkin mücadelede büyük kolaylık sağlayacağını bildirdi.
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