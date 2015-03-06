Sınav heyecanı hayatını kararttı

KAZANDIĞI üniversiteye de gidemeyen Ezgi’nin hastalığına teşhis konulamıyor. Akhisar’da, üniversite kazanma hayaliyle 6 yıl önce sınava hazırlanan Ezgi Şahin, henüz tespit edilemeyen bir rahatsızlığından dolayı yürüyemez hale geldi. Kani-Fatma çiftinin talihsiz kızı Ezgi, yaşıtları gibi dışarıda vakit geçirmek istiyor. Ailesiyle birlikte kaldığı evin penceresinden sadece dışarıyı izlemekle yetinebilen Ezgi Şahin, yetkililere hastalığının isminin konulması ve tedavi görmek için seslendi.

Şimdiye kadar birçok hastaneye gittiğini ve hastalığına çare bulunamadığını ifade eden Şahin, yaşadığı süreci şöyle anlattı: “18 yaşımda lise son sınıfta üniversite sınavına hazırlanıyordum. O zamanlar çok hırsa kapıldım. Sabahlara kadar ders çalışıyordum. Sonra ataklarım başladı. Ataklar başladıktan sonra okula gidip gelmekte zorlanmaya başladım. Hatta okula giderken arkadaşlarım koluma girerek yardım ediyordu. Bir yandan da ailemin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı gidermek için çok çalışıp iyi bir bölüme gitmek istiyordum. Bu süreçte çok çalıştım ve Allah nasip etti, matematik bölümünü kazandım. Hazırlıkları yaptığım dönemlerde ataklarım iyice arttı. O sıralar heyecan ve stres yaptığım için kendimi iyi hissetmiyordum Ayaklarım ve ellerimde kasılmalar meydana geldi. Hastane hastane dolaştık, gitmediğimiz doktor kalmadı. Hepsi de farklı farklı rahatsızlıklarım olduğunu söyledi.

Kimi epilepsi, kimi panik atak kimi istemsiz atak dediler. Onların farklı teşhisleri nedeniyle verdikleri ilaçların da birçok yan etkisi oldu. Çok fazla ilaç kullandım. Tek başıma dışarı bile çıkamıyorum. Bu durum beni çok üzüyor. Yaşıtlarım okullarında eğitimlerini sürdürürken, ben evde kapalı kalmış durumdayım. Rahatsızlığım nedeniyle kazandığım üniversiteye de gidemedim. Bu durum benim üzüntümü ikiye katlıyor.“

ALTI YILDIR YALNIZ DIŞARI ÇIKAMIYOR

Hastalığa yakalandıktan sonra yalnız başına dışarı çıkamadığını söyleyen Ezgi Şahin, kendisinin de yaşıtları gibi özgürce dolaşmak istediğini ifade etti. Şahin, "24 yaşındasın ve babandan hala harçlık alıyorsun" diyerek "Harçlık alsan dahi dışarı çıkıp istediğin gibi harcayamıyorsun. Bunlar insana çok zor geliyor. 24 yaşında olup da bu hayatı istediğin gibi yaşayamamak çok kötü. Ben çalışmayı çok seven bir insanım. Kendi paramı kendim kazanmak istiyorum. Aileme destek değil de köstek oluyormuşum gibi hissediyorum. Ben artık çantamı koluma takıp tek başıma yürümek istiyorum. Yetkililere buradan sesleniyorum, ne olursunuz benim hastalığımın ismini koyun. Şifa bulmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.