Sınav başladı! DGS saat kaçta bitecek?

DGS sınav yerleri ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebiliyor. 4 yıllık fakültelere geçiş yapmak isteyen öğrencilerin katılacağı sınavla ilgili kısa süre önce ÖSYM’den saat uyarısı gelmişti. İşte DGS 2019 saati ve adaylara sorulacak olan soru sayısı…

DGS SAAT KAÇTA BAŞLADI?



Sınav saat 10:15'de başladı ve adaylara 150 dakika süre verildi. Sınavın bitiş saati ise 12:45 olarak belirlendi.



DGS’DE KAÇ SORU SORULACAK?



120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel testler uygulanacak. Pazar günü düzenlenecek 2019-DGS'nin sonuçları sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.



ÖSYM'DEN SAAT UYARISI YAPILDI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 30 Haziran'da uygulanacak 2019 Dikey Geçiş Sınavı'na (2019-DGS) katılacak adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.



ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 30 Haziran Pazar günü düzenlenecek 2019-DGS adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı. Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak. Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.



DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav sonuçları ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

