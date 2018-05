Simit zammına Alanyalı simitçilerden tepki

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir yükselen döviz rakamlarının tüm ürünlere yansıdığını, fırıncı esnafı açısından da bu zammın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Alanyalı simitçiler ise getirilen zamma tepki göstererek, "Zam geldiğini öğrenince almadan gidenler oluyor" dedi. Zammın işlerini yarı yarıya düşüreceğini ifade eden esnaflar, gelir adaletsizliğine de değinerek, "35 kuruş zam geldi ama asıl çileyi çeken satıcılar. Bize zamdan düşen pay 5 kuruş oldu" ifadelerini kullandılar. İşte simite gelen zammın ardından yapılan açıklamalar:

'HER ŞEYE ZAM GELİYOR'

Simitin 1 yılı aşkın bir süredir Antalya'da 1 lira 25 kuruştan satıldığını ancak Alanya'da vatandaşı düşünerek bir zam yapmadıklarını ifade eden Başkan Demir, "1 liradan fazla bir fiyata satılmasına biz izin vermedik. Çünkü alanya zenginler kadar fakirler de var. Bir simitle bir öğüm geçirenler var. Vatandaşı düşünerek gelen zam taleplerine rağmen herhangi bir zam yapmamıştık. Ancak birkaç aydır doların yükselmesine bağlı olarak esnafın bazı mahsul fiyatlarının artmasından dolayı zam yapmak durumunda kaldık. Her ne kadar Türkiye'de de yetişse dolarla gelen ürünler var. Örneğin, susamın çuvalına 35-40 lira civarında zamlandı. Simit zaten normal undan yapılmıyor. Ustaları işçilik ücretleri, sigorta primlerinin artması yani maliyetin artışından dolayı 25 kuruşluk bir zam yaptık. Sadece simite değil her şeye zam geliyor. Alanya halkından da bu konuda anlayış bekliyoruz. Ben esnaf odası başkanıyım esnaafları da düşünmem gerekiyordu" dedi.

'ZAMDAN ÖNCE SATIYORDUK'

MAHMUT BESLER (SİMİTÇİ)

Bir simitçi olarak bu zammın doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Milletin zaten alım gücü yok. Zam önce satışlar daha iyiydi. Şimdi satış yok öylecek oturuyorum terzgahın başında. Öceden 100 simit falan satıyorduk. Zamdan sonra bu rakama bile ulaşamayız.

'SATAMAZSAM TEZGAHI KAPATIRIM'

CEMAL AKAR (SİMİTÇİ)

Zamlı fiyattan satış yapmaya başladık. Ancak zaten vatandaş hiçbir şey alamıyordu. Şimdi hiç satış yok. Ben tezgahımda günlük 30 simit satamıyorum. Yapacak bir şey yok elimden geleni yapacağım satmak için satamazsam tezgahı kapatır giderim. İnsanlar, 'Simit alacağıma ekmek alırım' diyor. Zamlı simit fiyatını duyunca bazı vatandaşlar tepki vermiyor. Çünkü artık zamma alıştırdılar.

'ZAM VATANDAŞI ŞOK ETTİ'

ŞABAN SABANCIOĞLU (SİMİTÇİ)

Zamla birlikte satışlarda otomatik olarak düşüş yaşandı. Etiketi gören almadan geri dönüyor. Simite yapılan zamlarda satıcıya verilen kar oranı bir simitçi için önemli. Mesela 35 kuruş zam geldi ama satıcılara 5 kuruş kar oranı veriyorlar. Burada btün kahrı çeken satıcı, keyfi süren fırıncı. Burada adaletsizlik var. Bizimle ilgilenen kişilerin asıl buna önem vermesi gerekiyor. Bizi kimse korumuyor. Simitçiler olarak buna çözüm bulunmasını istiyoruz. Her şeye zam geliyor bir şey diyemiyoruz ki. Ancak birden bire 35 kuruşluk zam vatandaşı şok etti.

'BEN ZAM YAPMAYACAĞIM'

SEDAT İPEK (SİMİTÇİ)

Bu zam gerçekten çok fazla. Ben bir simitçi olarak bu zammı yapmıyorum. 90 kuruştan simit satmaya devam edeceğim. Şimdi rekabet ortamı var. 75 kuruşa satan yerler varken ben nasıl 1 lira 25 kuruşa satacağım. Bu inisiyatif değiil fırıncı ne derse simitçi onu yapar. Herkes kendi cebine, işine baksın.

'75 KURUŞ OLMALI'

FUA ARAS (KURUTEMİZLEMECİ)

Halk zaten 1 lira kazanamakta bile zorlanıyor. Çok bilinçsiz bir şekilde zam yapılıyor. Küçücük bir simidin 1 lira 25 kuruş olması kesinlikle uygun değil. Madem öyle 2 lira yapsınlar da kazıklayacaklarsa tam kazıklasınlar insanları. İnsanın bir tane simitle karnı bile doymuyor. Bir simit için 1 lira bile pahalı. Bence simitin fiyatı 75 kuruş olmalı.

'VATANDAŞA YAZIK EDİYORLAR'

ALAADDİN SÜRMELİOĞLU (ESNAF)

Bir ekmek bile 1 lirayken gramı 90 kuruş olan ve bir kişinin bir tanesiye bir öğünde karnını doyuramacağı simitin zamlanması doğru değil. Ülkemiz şartları itibariyle zam her şeye geliyor ama vatandaşın tek yiyebildiği yiyecek olan simite de zam geldiyse vatandaşa yazık oluyor gerçekten.