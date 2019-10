'Simit' Oxford English Dictionary'ye girdi

ALANYA'DA da şubeleri bulunan Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 'Simit' kelimesinin Oxford English Dictionary'ye girdiğini duyurdu.

Kavukcu "Simit Sarayı olarak 'simit' kelimesinin Oxford English Dictionary’ye eklenmesinin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kavukcu'yu Twitter üzerinden tebrik eden Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim "Yoğurdu Yunanlılar kaptı, bunu da kaptırmayalım" dedi.

OXFORD ENGLISH DICTIONARY NEDİR?

Oxford English Dictionary (Oxford İngilizce Sözlüğü), İngilizce'den İngilizce'ye açıklamalı sözlüktür. İlk sürümü, A New English Dictionary on Historical Principles'ın düzeltilmiş ve geliştirilmiş halidir. İlk kez 1 Şubat 1884'te yayımlanmaya başladı.

Tarihin en büyük sözlük projelerinden biridir. Editörlüğünü James Murray'in yaptığı bu devasa sözlüğe 1858'de başlandı ve 70 yıl sonra 1928'de bitirildi. Daha sonra sözlük her yıl eklerle genişlemeye devam etti. İngilizce'nin dünyadaki en önemli kaynağı olarak kabul edilir.