Simge Fıstıkoğlu: Öğretmenim dayak atıyordu

ÖPÜŞME FOTOĞRAFI İLE İLGİLİ NE DÜŞÜNDÜ?

SOHBET sırasında dünyaca ünlü Brezilya’lı model Adriana Lima'nın Türk Yazar Metin Hara ile aşkı da konuşuldu. Metan bunun bir PR çalışması olup olmadığını sorması üzerine de Fıstıkoğlu, bu halde ters tepeceğini savundu. Artık reklamın iyisi kötüsü olmaz, döneminin kapandığını belirten Fıstıkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “ İtibar diye bir şey var. Yanlış PR o itibara zarar verir. Kitap satılır ancak ‘ne yazmış diye okumak var’ , ‘ okuyayım, belki iyi bir şey edinirim, diye düşünmek var. Hayat bir maratondur. 100 metre olarak düşünmemek lazım. Bugün popüler olayım. Ama onun bir bedeli var. Geri kalan 3900 metrede çok zorlanırsınız. O öpüşme fotoğrafını İlk gördüğümde kitaplarını okuyan arkadaşlarıma ‘Siz bu enerjiden yürürsünüz genç kızlar, diye mesaj attım. Belli ki burada bir potansiyel var. Onlar da buna çok güldü”

“15 TEMMUZ’DA ABLAM ‘BİZİ ÖLDÜRECEKLER , DEDİ AĞLADI”

15 Temmuz gecesi Yunan adalarında tatilde olduğunu anlatan Fıstıkoğlu, bir arkadaşının telefonundan darbe öğrendiğini ve annesi ile ablası için endişelendiğini kaydetti. Yeşilköy’deki evlerinin üzerinden uçaklar geçtiği için ablasının korktuğunu da anlatan Fıstıkoğlu, “Telefonla konuşurken sıkça ağlıyor ve ‘bizi öldürecekler’ diyordu. Onlar için çok endişelendim. Ben de ağladım” dedi.



“ÜLKEME YÜZEREK GEÇMEYİ BİLE DÜŞÜNDÜM”

O gece bilgi kirliliği yaşandığını da anlatan Fıstıkoğlu, televizyon çalısanlarına telefon açmasına rağmen ulaşamadığını belirtti. Twitter ve Yunan televizyonlarından askerlerin köprüyü kapatması, tankları ve uçan savaş uçaklarını gördüğünü de belirten Fıstıkoğlu, “Yunan televizyonu NTV’ye bağlanmıştı. Oğuz Haksever’i duyabildim. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ve Kuvvet Komutanlarının açıklamaların duydum. Korkunçtu.Uzakta olup endişelenmek de korkunç oldu. Uzakta olup da bir şey yapamamak çok kötüydü. Ne yapayım, yüzerek mi ülkeme gideyim, diye düşündüğüm oldu. Allah bir daha yaşatmasın” dedi.

“ÖĞRETMENİM DAYAK ATIYORDU”

Sohbet sırasında Yeşilköy’de geçen çocukluk günlerine de giden Fıstıkoğlu, huzurlu bir aile ortamında yetiştiğini ve çocuk travması yaşamadığını kaydetti. Ailesinde mutlu ve coşkulu bir çocukluk yaşadığını anlatan İlkokul ikinci sınıfta öğrencilere dayak atan, şiddet uygulayan öğretmeninden çok korktuğunu da belirten Fıstıkoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Dayak yeme korkusuyla derslerime çalışıyordum. İyi öğrenciydim. Öğretmenimiz dersini yapamayanları dövüyordu. Bana vurmasın, diye çok iyi öğrenci oldum”

OKULA GİTMEKTEN NEFRET EDİYORDUM

Öğretmen şiddetini anne ve babasına korktuğu için söylemediğini de belirten Fıstıkoğlu, pedagogluk olduğunu ve istifra ettiğini söyledi. Fıstıkoğlu, “Ancak daha sonra ortaokulda ve lisede okumayı sevdim çünkü eğleniyordum. Üniversiteyi sevecektim ki okul bitti. Ben aslında okuldan nefret etmiyordum. Ancak daha sonraları , anne ve babama öğretmeni söyledim. Onlar da ‘keşke söyleseydin’ diye sitem ettiler. Keşke söyleseymişim. Belki öğretmeni değiştirirlerdi” Anne ve babaların çocuklardaki ani değişikliklere dikkat etmeleri gerektiğini kaydeden Fıstıkoğlu, “Çocuğa sorular sorsunlar. Çocuk endişeli ve öfkeliyse muhakkak bir sebebi vardır” diye konuştu.

TELEVİZYON DÜNYASI İLE NASIL BULUŞTU?

Fıstıkoğlu, televizyon dünyasına nasıl geçtiğinin sorulması üzerine de yine ilginç anılarını paylaştı. Bir dergide 3 yıl editör olarak çalıştığını anlatan Fıstıkoğlu, ablasının eski spiker olduğunu ve Habertürk TV’de Yayın Yönetmeni Yardımcısı Murat Ongun’u tanıdığını anlattı. Dergide yönetimin değişmesinin ardından huzursuz olduğunu ve diksiyon kursuna gittiğini ifade eden Fıstıkoğlu, ablasının tavsiyesi üzerine Murat Ongun ile görüşmesinin ardından Habertürk TV’de spor programı yapmaya başladığını anlattı. O dönem imkansızlıklar içinde çalıştığını da anlatan Fıstıkoğlu, makyajını da dışarıda kendisini yaptırdığını söyledi. Büyük tecrübe edindiğini de kaydeden Fıstıkoğlu, NTV’de işe başlaması ile ilgili yaşadıklarını da paylaştı.

“Gayret kuldan himmet haktan” sözünü hatırlatan Fıstıkoğlu, Show TV’den ayrıldıktan sonra bir süre işsiz kaldığını ve stresli günler yaşadığını kaydetti. NTV’den gelen bir telefon üzerine görüşmeye başladığını belirten Fıstıkoğlu, Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri ile görüşmesinin ardından bu kanalda haber spikeri olarak çalışmaya başladığını söyledi. NTV’den memnun olduğunu da belirten Fıstıkoğlu şu ilginç ifadelere yer verdi: ‘Bana verilen sözler tutuldu. Babamı kaybettikten sonra aile hissi yaşadım. Çalışma arkadaşlarım ve yöneticilerimden sevgi, şefkat gördüm. O günden beri severek çalışıyorum. NTV’de çalışmak bana her gün bayram gibi geliyor”

OBAMA’NIN TATİL HABERİNİ SUNARKEN YÜZÜM EKŞİMİŞ

Yoğun çalışma yüzünden geçen yıl uzun süre tatile çıkamadığını da hatırlatan Fıstıkoğlu, ABD eski Başkanı Barack Obama’nın ailesiyle birlikte tatil yapması ile ilgili haberini sunarken farkında olmadan yüzünün ekşidiğini hatırlattı. Fıstıkoğlu, “Tatil haberini sunarken acı çekmişim, yüzüm ekşimiş. Kinayeli konuşmuşum. Niçin Obama, tatile gidiyor’ diye yükselmişim” dedi.

