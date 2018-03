Şimdi Hyundai almanın tam zamanı

HYUNDAI Alanses, yıl sonuna kadar devam edecek olan ve tüm araçları kapsayan 48 ay vadeli yüzde 0 faizden başlayan ödeme seçenekleriyle sizleri bekliyor. Güllerpınarı Mahallesi, Keykubat Bulvarı, Ticaret Lisesi Kavşağı'ndaki Hyundai Alanses'te bulunan Accent Blue, yepyeni özellikleriyle ön plana çıkıyor. Benzinli 1.4, dizel 1.6 motor seçeneklere sahip olan Accent Blue, düşük yakıt tüketimine olanak sağlıyor. Modern ve sportif ön far grubu, sis lambası, 14 inçlik çelik ve alaşımlı jantlar, sinyalli yan aynalar, altıgen radyatör ızgara, gövdeye doğru kıvrılan farlara sahip Accent Blue, sürücülerine bambaşka bir otomobile sahip olduklarını hissettiriyor. İç tasarımıyla da fark yaratan Accent Blue, USB+AUX bağlantısına, şık tasarımlı gösterge paneline, dijital bilgi ekranına, siyah parlak görünümlü orta konsola sahip.

ÜSTÜN SÜRÜCÜ VE YOLCU GÜVENLİĞİ

Accent Blue, benzinli ve dizel motorlarda otomatik vites seçeneğine, direksiyondan kumandalı bluetoothlu ses sistemine, harita labası ve gözlük kabına, elektrik kumandalı ön arka kapı camlar ve aynalara, elektronik kontrollü klimaya, RDS özellikli radyo CD ve MP3 çalara sahip. Keyifli bir sürüş için her şeyin ayrıntılı olarak düşünüldüğü Accent Blue'nun yüksek konforuyla kendinizi evinizin rahatlığında hissedeceksiniz. Accent Blue'da sürücü ve yolcuların güvenliğini sağlamak için tüm teknolojik güvenlik önlemleri bir arada bulunuyor. ABS, EBD, BAS, Elektronik Stabilite Programı (ESP) ve VSM (Araç Stabilite Yönetim Sistemi) teknolojileri sürücü ve yolcu ön hava yastıklarıyla yan ve perde hava yastıklarıyla Accent Blue'da güvenlik maksimum düzeyde.

6 HAVA YASTIĞI İLE GÖZ DOLDURUYOR

VSM ıslak ve kuru zeminde yapılan ani fren veya hızlanma nedeniyle oluşabilecek kontrol kaybını, ESP ile Elektrik Destekli Direksiyon Sistemi'nin (MDSP) entegre çalışmasına olanak sağlayarak önlüyor, yolcu güvenliğini daha üst seviyeye çıkarıyor. VSM sistemi sürücüden herhangi bir destek veya uyarı almadan otomatik olarak devreye giriyor. Acil durumlar veya uygun olmayan hız aracın dengesini yitirmesine neden olabilir. Böyle durumlarda merkez kontrol ünitesi araç üzerinde yerleştirilmiş sensörlerden elde edilen veriyi değerlendiriyor, otomatik olarak motor hızını düşürüyor. Her tekerlek için fren dağılımı ve tekerlek hızı gibi kontrolleri tetikleyerek, aracın kendi izinden ayrılmamasına veya tekrar kendi izine dönmesine yardımcı oluyor. Accent Blue'da 6 adet hava yastığı ve park sensörü de bulunuyor. Araçtaki silika lastikler sürtünmeyi azaltarak hem sağlam yol tutuşu sağlıyor, hem de yakıt tüketimini azaltıyor.

ELENTRA 59 BİN 900 TL'DEN SATILIYOR

Ön ve arka deflektörler de aracın aerodinamik yapısını iyileştirerek yakıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunuyor. Accent Blue 5 yıl 100 bin kilometre mekanik garantili. 5 yıl 100 bin kilometre mekanik garanti süresi boyunca 7 gün 24 saat ücretsiz yol yardımı hizmeti sunuluyor. 5 yıl boyunca ücretsiz check-up da hizmeti de sağlanıyor. Hyundai Alanses'te bulunan Hyundai Elentra da 59 bin 900 TL'den başlayan ÖTV indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Tucson ise 85 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Bu fiyatlar yıl sonuna kadar devam edecek. Tüm araçlarda 48 aya kadar varan vade ile yüzde sıfırdan başlayan seçenekler 31 Aralık'a kadar otomobil severleri bekliyor.



