Şilan Makal: 100'ün üzerinde evlenme teklifi aldım!

SHOW TV’nin sevilen dizisi Yeni Gelin’de Dilan karakterini canlandıran oyuncu Şilan Makal, HT Magazin’den Arif Hür’ün sorularını yanıtladı.
Genç oyuncu, 'çok sayıda evlenme teklifi aldınız bu konuyu açar mısınız?' sorusuna: ‘İnsanlar herhalde okumayacağımı zannediyor ama her türlü mesajı okuyorum, bu mesajlar yüzümü güldürüyor. İnsanların sempatisini kazanmak güzel bir his. Son 1 yılda 100’ü aşkın evlenme teklifi aldım.’ şeklinde konuştu.
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