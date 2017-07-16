Silahlı kavgadan sonra kıskıvrak yakalandılar!

ADIYAMAN'DA bir iş yerinin önünde gerçekleşen silahlı kavga sonrası şüpheliler, bir aracı çalıp kayıplara karıştı.

Olayın ardından ihbar üzerine Oduncular Pazarı yakınlarına giden polis ekipleri, çalınan aracı terk edilmiş vaziyette buldu.

Etrafı arayan polis, bir evin bahçesinde saklanan E.A. ve İ.T'yi gözaltına aldı. Üzerinde silah çıkmayan ikilinin, hedef şaşırtmak için pazar içerisinde bulunan bir bekçi kulübesini yaktığı ortaya çıktı.

Silahlı kavgadaki üçüncü kişi olan HD ise, işyeri önünde yakalandı.