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Silahlı kavga: 4 yaralı.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Silahlı kavga: 4 yaralı.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

25 Mart 2018 Pazar 15:46
Silahlı kavga: 4 yaralı.
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MERKEZ Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1827 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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