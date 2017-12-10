Sıkışan gaz bomba gibi patladı, ev harabeye döndü

Yetkililer, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi

Patlamada yaralanan Muzaffer A., 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

EDİNİLEN bilgiye göre, Melik gaz i ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 107'de gaz sıkışması sonucunda patlama meydana geldi. Patlama sonrasında olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri s ev k edildi. Patlama sonrasında evin bir bölümü yıkılırken, büyük hasar oluşan evin duvarlarında çatlaklar oluştu.

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