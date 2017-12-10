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Sıkışan gaz bomba gibi patladı, ev harabeye döndü

Kayseri'de dün bir evde gaz sıkışması sonucunda patlama meydana geldi. Evin yıkıldığı patlamada bir kişi yaralandı

Sıkışan gaz bomba gibi patladı, ev harabeye döndü

Kayseri'de dün bir evde gaz sıkışması sonucunda patlama meydana geldi. Evin yıkıldığı patlamada bir kişi yaralandı

10 Aralık 2017 Pazar 14:31
Sıkışan gaz bomba gibi patladı, ev harabeye döndü
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EDİNİLEN bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 107'de gaz sıkışması sonucunda patlama meydana geldi. Patlama sonrasında olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sonrasında evin bir bölümü yıkılırken, büyük hasar oluşan evin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Sıkışan gaz bomba gibi patladı, ev harabeye döndü

Patlamada yaralanan Muzaffer A., 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sıkışan gaz bomba gibi patladı, ev harabeye döndü

Yetkililer, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi

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Son Güncelleme: 10.12.2017 14:33
Anahtar Kelimeler:
PatlamaEvGaz
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