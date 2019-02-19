Sık sık rapor alan işçi işten çıkarılabilir mi?

ÇALIŞANLARIN sık sık hastalanıp rapor almaları durumunda işlerini kaybetme ihtimalleri var mı? Bu konuda Yargıtay kararları ne diyor? Bu sebeple işten çıkarılan işçi tazminat alabilir mi, bu durum işveren açısında haklı fesih midir geçerli fesih midir? İşte tüm bu soruların cevapları...

SIK SIK RAPOR ALAN İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR Mİ?

Çalışanın hastalığı sebebiyle sık sık rapor alarak işe devamsızlık yapması işin aksamasına sebep oluyorsa, işveren işçinin iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durum İş Kanunu açısında geçerli nedene dayalı fesih olarak kabul edilir. İşveren sık rapor alan işçinin iş yerinde aksaklıklara yol açtığını ya da yeni bir işçi istihdam edilmesine sebep olduğunu söyleyerek, tazminatlarını vererek işçinin işten çıkarabilir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E.2015/3531 K. 2015/8561 T.02.03.2015 ve E.2014/14918, K. 2014/17763, T.02.06.2014 kararlarında, biri 3 ay içerisinde 43 gün, diğeri 5 ay içerisinde kesik kesik 76 gün rapor alan işçinin sözleşmesini fesheden işvereni haklı bulmuştur.