Şıhlar’a genç aday

Şıhlar Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hilmi Türker, doğup büyüdüğü mahalleye hizmet için kolları sıvadı

Şıhlar’a genç aday
banner404

ÖZEL halk otobüsü şoförlüğü yapan Türker, 2019 yerel seçimlerinde Şıhlar Mahallesi Muhtarlığı'na aday olduğunu söyledi. Şıhlar’ın hak ettiği hizmeti alamadığını ifade eden Türker “Sene 2019 ve bizim mahallemizde hala suyu, yolu olmayan yerler var. 2 dönemdir Şıhlar Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığı yapıyorum. Büyüklerimizin de desteğini alarak böyle bir karar aldık. 1983 doğumluyum. Evli ve 2 çocuk babasıyım. Doğup büyüdüğüm yere hizmet etmek istiyorum. Öncelikli hedefimiz mahallemizin altyapı sorunlarını çözmek. Ardından üstyapı çalışmalarını tamamlayarak sosyal projelere imza atacağız Allah’ın izniyle. Yaklaşık bin 200 nüfusa sahip olan Şıhlar bizim dönemimizde hak ettiği hizmeti alacak" dedi.  

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
SİAD'lar buluştu
SİAD'lar buluştu
  1. GÜNCEL

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner540

banner518

banner481

banner472

banner479