Şıhlar’a genç aday

ÖZEL halk otobüsü şoförlüğü yapan Türker, 2019 yerel seçimlerinde Şıhlar Mahallesi Muhtarlığı'na aday olduğunu söyledi. Şıhlar’ın hak ettiği hizmeti alamadığını ifade eden Türker “Sene 2019 ve bizim mahallemizde hala suyu, yolu olmayan yerler var. 2 dönemdir Şıhlar Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığı yapıyorum. Büyüklerimizin de desteğini alarak böyle bir karar aldık. 1983 doğumluyum. Evli ve 2 çocuk babasıyım. Doğup büyüdüğüm yere hizmet etmek istiyorum. Öncelikli hedefimiz mahallemizin altyapı sorunlarını çözmek. Ardından üstyapı çalışmalarını tamamlayarak sosyal projelere imza atacağız Allah’ın izniyle. Yaklaşık bin 200 nüfusa sahip olan Şıhlar bizim dönemimizde hak ettiği hizmeti alacak" dedi.