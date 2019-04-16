Sigorta yoksa cep telefonu da yok

CEP telefonu satan mağazalardan, kredi kartıyla akıllı telefon almak isteyenler, satıcının yönlendirmesiyle ihtiyaç kredisi alarak telefon sahibi olabiliyor. Kredi kartıyla akıllı telefon satın alırken taksit yaptırmak isteyenlere perakende mağazalarının satış personeli, müşterilerini “Taksit yapamıyoruz, şu banka şubesine git, ihtiyaç kredisi al” diye yol gösteriyor. Milliyet'ten Kadife Şahin'in haberine göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yaptığı düzenlemeye göre akıllı telefon satışında kredi kartına taksit seçenekleri olanağı sadece GSM operatörlerine verildi.

Koruma sigortası...

BDDK düzenlemesine göre havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtiçi harcamalarında altı ay taksit sınırı dokuz aya çıkarıldı. Cep telefonunda ise kredi vadeleri Ocak 2019 sonuna kadar 6 aydan 12 aya çıkarıldı. Bu süreden sonra 12 taksit sadece fiyatı 3 bin 500 TL’ye kadar olan telefonlar için uygulanıyor.

GSM’ciler için cep telefonu satışında yasal düzenleme böyleyken normal elektronik mağazalarında durum farklı işliyor. Kredi kartına taksit yasağı olan perakende mağazaları belli sürelerle anlaşmaları olan banka şubelerine müşterileri yönlendirerek ihtiyaç kredisi aldırtıyor. Müşterinin bu ihtiyaç kredisini alması ise sigorta yaptırması şartına bağlanıyor. Müşteri şayet ihtiyaç kredisiyle cep telefonu almak istiyorsa, cep telefonu sigortası da yaptırmak zorunda. Aksi takdirde kredi alması mümkün olmuyor.

Satılan sigorta ise çarpma ve kırılmalara karşı akıllı telefonu güvenceye alan ‘koruma’ sigortası olarak sunuluyor.

Operatörde taksit var

Kredi kartıyla taksit olanağının GSM operatörlerine verilmesinde, bu sektör temsilcilerinin stokları eritme istekleri etkili olmuştu.

Yıl sonunda teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği akıllı telefon modelleri piyasaya sürülmüştü. BDDK’nın yaptığı değişiklikle tüketicilerin bu yeni modelleri 12 ay taksitle almalarının yolu açılmıştı.

Akıllı telefon alıcılarının GSM operatörlerinden ziyade perakende mağazalarını tercih etmelerinde ise fiyat uygunluğu etkili oluyor. Ancak fiyat uygunluğuna karşın bu mağazalarda ve internet üzerindeki satışlarda da taksit olanağı bulunmuyor.

BDDK düzenleme yaptı

BDDK’nın cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesine ilişkin yönetmeliği ile hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sınırını 6 aydan 9 aya çıkaran yönetmeliği, geçen yılın sonunda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ‘cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz’ ibaresi ‘tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3500 TL’ye kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz” şeklinde değiştirildi. Geçici 4. madde eklenerek, “Fiyatı 3500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 6 ay olan vade sınırı 31 Ocak 2019’a kadar 12 ay olarak uygulanır” ifadesi yer aldı.