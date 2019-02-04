Sığınmacı sayısı 4 yılda yüzde 35 arttı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, başta Ege Denizi ve Meriç Nehri olmak üzere göçmen kaçakçılığına ilişkin verdiği soru önergesine İçişleri Bakanı Soylu’dan yanıt geldi. Soylu, düzensiz göçmenlerin çıkışta Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla illerini yoğunlukla kullandıklarını bildirdi. Yanıta, yıllara göre veriler incelendiğinde en çok yakalananların sırasıyla Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenlerden oluştuğu belirlendi. Yanıtta; 2015 yılında 279 kişinin, 2016’da 192 kişinin, 2017’de 56 kişinin 2018 yılında ise 11 Ekim 2018 tarihine kadar 82 kişinin Türkiye’yi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken yaşamını yitirdiği ifade edildi. CHP Grup Başkanvekili Özel, “Ege Denizi’nde yaşamını yitiren her göçmenden hükümetin yanlış politikası sorumludur. Ege Denizi’nde yaşamını yitiren göçmenlerin sayısının 2017 yılına kıyasla artış gösteriyor olması ve Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan göçmen sayısının 2015 yılına kıyasla yüzde 35 oranında artış göstermesi göçmen politikasındaki yanlış perspektifin rakamlara yansıyan göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.