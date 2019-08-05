Sigarada stok mu yapıldı? İddialara cevap geldi

TEMMUZ ayında gelen ÖTV zammından sonra sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel grubuyla başlayan zamlar dalga dalga yayıldı ve bütün sigaralar toplamda 3 lira zamlandı. Gelecek zammın duyulmasının ardından sigara tiryakileri marketlere akın etti. Etti etmesine lakin marketlerde rafları boş buldu. Bir vatandaş, Oba Mahallesi’nde bulunan büyük bir gros marketin içerisinde yer alan sigara standında çektiği video ile sigara stoğu yapıldığını iddia etti. Market yönetimine ateş püsküren vatandaş “Zam kokusunu alan rafları boşaltmış. Daha zam gelmedi. Ama zam geleceğini bildikleri için stok yapıyorlar, saklıyorlar. Vatandaşlar sessiz kaldığı için başımıza geliyor bunlar. Ne kadar sessiz kalırsak o kadar kazık yiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KÜÇÜK ESNAF STOK YAPMADI’

Peki, sigaraya gelen zamlar stokçuluğa mı neden oldu? Duruma tepki gösteren vatandaşlara cevap Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp’ten geldi. Yenialp, büyük ve zincir marketlerden ziyade küçük esnafın tercih edilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizerek “4-5 tane dağıtım yapan sigara firması var. Bunlardan bir tanesi cuma günü aşksam üstü saat 5’ten sonra zam uyguladı ve onun rakibi olan diğer firmalar da hemen toplantıya geçtiler. Ardından da zam kararı geldi. Ama onu da o gün içerisinde uygulamadılar. Bir gün sonrasına bıraktılar. Alanya’da ve Ankara’daki sigara firmaları ile irtibata geçtik. Bize ‘Tamam biz ertesi gün satışa çıkacağız’ dediler. Yani cumartesi günü sigaraları getirdiler fakat geçen cumartesi ne kadar sigara verdiyse firma o kadar verdiler. Bu onların kararıydı. Sonuç olarak geçtiğimiz cumartesi 20 karton aldıysa esnaf bu cumartesi de yine 20 karton, 25 aldıysa 25 karton sigara verdiler. Ama vatandaşlarımız zammın geleceğini biliyorlardı. Firmalardan bir tanesi zam yapmıştı, öteki de mutlaka uygulayacaktı. Aslında fırsatçılığa vatandaşlar yöneldi ve bir paket sigara alması gerekirken bu hafta bir karton, iki karton sigara almanın ve stok yapmanın hesabına düştü. Yani esnafın elindeki mal eskisinden farklı değildi. Eskiden ne kadar sigara satıyorsa firmalar o kadar sigara dağıttı. Lakin gelin görün ki vatandaş talebi arttı. Kesinlikle raftan sigarayı kaldırmadık. Ama çok fazla istek ve talep olduğu için sadece onların istediği kadar karton karton değil de adet bazında sigara vermeye devam ettik. Zincir marketlerde saklanmış olabilir. Lakin az evvel de belirttiğim gibi bu küçük esnafımız için geçerli değildir. Bir kez daha herkese çağrıda bulunuyorum. Alışveriş yaparken zincir marketleri değil mahalle esnafınızı tercih edin. Sigaranın yüzde 86’sı devlete verdi olarak gidiyor. Yüzde 14’lük bölümü ise kar marjı olarak ayrılıyor. Bunu da aradaki aracılar, bakkal, üretici ve fabrikalar paylaşıyor. Yapılan yüksek zamları biz de tasvip etmiyoruz. Sigaranın bu kadar pahalı olması bize de bir kazanç sağlamıyor. Gerek alkol, gerek sigarada uygulanan zamların kaçakçılık ve sahteciliğin önünü açacağını da her fırsatta söylüyoruz” şeklinde konuştu.