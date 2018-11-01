Sigara paketleri değişiyor! İşte yeni sigara paketleri

Tütün ürünleri ile ilgili yasaklar kapsamında TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşmeler başladı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri komisyona sigara paket örneklerini getirdi

Sigara paketleri değişiyor! İşte yeni sigara paketleri
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SAĞLIK Bakanlığı yetkilileri torba yasada öngörülen kriterler çerçevesinde hazırladıkları sigara paket örneklerini komisyona getirdi.

Milliyet'te yer alan habere göre, AK Parti'nin tütün mamulleriyle ilgili yasakların kapsamını genişleten, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik hüküm de içeren torba yasa teklifinin TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşmeleri başladı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in de hazır bulunduğu toplantıya bakanlık yetkilileri teklifte öngörülen kriterler çerçevesinde hazırlanmış sigara paket örneklerini de getirdiler. 

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